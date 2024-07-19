На Одещині уперше збили балістичну ракету "Іскандер"

Попередні ракети “Іскандер” били по портовій інфраструктурі України

Про це повідомив речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук.

Ракету оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", що вчора атакувала Одеську область, було збито. Знакова подія. Дмитро Плетенчук Речник ВМС

За словами Плетенчука, кілька попередніх ракет окупантів били по портовій інфраструктурі України.

Інформацію про збиття ракети “Іскандер” підтвердили у повітряному командуванні "Південь".

Ввечері російські окупаційні війська атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно «Іскандер-М», із території тимчасово окупованого Криму — йдеться у повідомленні. Поширити

Українські десантники знищили "Стрілою" безпілотник РФ ZALA — відео

Десантники знищили російський розвідувальний безпілотник ZALA на Покровському напрямку.

Зазначається, що це вже не перша ворожа повітряна ціль, яку екіпаж зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10" вдало "приземлив" у Донецькій області.

Захисники неба постійно на чергуванні. Їх очі прикуті до неба, слух постійно напружений, вони розуміють усю відповідальність, яку взяли на себе, адже від їх пильності залежить не тільки життя побратимів, а й мирних мешканців, — йдеться у підписі до відео. Поширити

“Стріла-10" — зенітний ракетний комплекс малого радіусу дії. Він призначений для безпосереднього прикриття підрозділів та частин сухопутних військ та малих об’єктів військового та громадянського призначення від низьколетящих літальних апаратів(літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів) при їх візуальній видимості.