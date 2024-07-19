На Одещині уперше збили балістичну ракету "Іскандер"

Сили оборони України збили російську балістичну ракету "Іскандер" у небі над Одеською областю.
Головні тези:
- Діяльність українських військових відзначається успішною обороною та захистом території країни від російської агресії, що підтверджується фактом збиття ракети "Іскандер".
- Повідомлення про збиття балістичної ракети отримало підтвердження від повітряного командування “Південь”, що свідчить про успішне проведення захисних заходів.
- Українські десантники показали високу ефективність в боротьбі з ворожими безпілотниками, що є ще одним підтвердженням готовності до оборони країни.
Попередні ракети “Іскандер” били по портовій інфраструктурі України
Про це повідомив речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук.
За словами Плетенчука, кілька попередніх ракет окупантів били по портовій інфраструктурі України.
Інформацію про збиття ракети “Іскандер” підтвердили у повітряному командуванні "Південь".
Українські десантники знищили "Стрілою" безпілотник РФ ZALA — відео
Десантники знищили російський розвідувальний безпілотник ZALA на Покровському напрямку.
Зазначається, що це вже не перша ворожа повітряна ціль, яку екіпаж зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10" вдало "приземлив" у Донецькій області.
“Стріла-10" — зенітний ракетний комплекс малого радіусу дії. Він призначений для безпосереднього прикриття підрозділів та частин сухопутних військ та малих об’єктів військового та громадянського призначення від низьколетящих літальних апаратів(літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів) при їх візуальній видимості.
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