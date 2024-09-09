Сделано в Украине. ВСУ будут получать новые ручные гранаты

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках оборонительную осколочную гранату ― аналог советской Ф-1.
Главные тезисы
- Военные силы Украины получают новые ручные гранаты отечественного производства, соответствующие современным стандартам ближнего боя.
- Применение новых видов оружия отражает готовность Украины к защите суверенитета и отвечает на агрессивные действия со стороны определенных стран.
- Ручные оборонительные гранаты украинского производства предназначены для поражения противника и являются ответом на угрозы безопасности.
- Украина демонстрирует непоколебимость в защите своей страны, отвечая на угрозы собственной силой и вместе с партнерами.
ВСУ получили гранаты украинского производства
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Отмечается, что ручная оборонительная осколочная граната предназначена для поражения открыто расположенной живой силы противника. Вследствие мощного действия применять его необходимо только для укрытия.
Также сообщается, что Министерство обороны кодифицировало и приняло на вооружение ручную наступательную гранату дистанционного действия аналог советской РГД-5. Ее серийное производство уже отлажено украинским производителем.
Украина провела испытание первой баллистической ракеты
Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа заявил об успешном испытании украинской баллистической ракеты.
Было испытание положительное первой украинской баллистической ракеты.
24 августа состоялось первое успешное боевое применение украинской ракеты-дрона «Паляница».
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