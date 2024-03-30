По словам заместителя главы Минобороны Ивана Гаврилюка, в текущем году украинские военные уже получили боеприпасы отечественного производства и другие вооружения.
Что известно об использовании нового украинского оружия на фронте
Гаврилюк подчеркнул, что наибольшей группой среди вооружений украинского производства, которая уже поступает на фронт, есть артиллерийские боеприпасы.
Кроме этого, в период с января по март на вооружение украинских военных была добавлена новая группа БпЛА.
Гаврилюк добавил, что речь идет о почти двух десятках БпЛА разных образцов, использование которых было одобрено в течение первой половины этого года.
Еще одной группой, поступившей на вооружение украинских военных, стали роботизированные наземные системы и средства РЭБ.
Он также рассказал, что среди допущенных к использованию военными средств РЭБ тактические, призванные создавать локальный "купол" для прикрытия боевых позиций наших войск или боевой техники.
Что известно о других образцах техники и вооружений
Гаврилюк отметил, что среди списка также бронетехника и специализированная техника, в частности, 120 мм миномет, средства связи и транспортные средства.
Он также добавил, что отдельные образцы вооружений имеют уникальные характеристики, которые российские оккупанты вскоре ощутят на себе.
Гаврилюк отметил, что сейчас в оборонном секторе работают около 500 предприятий и компаний, подавляющее большинство которых частные.
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