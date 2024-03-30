По словам заместителя главы Минобороны Ивана Гаврилюка, в текущем году украинские военные уже получили боеприпасы отечественного производства и другие вооружения.

Что известно об использовании нового украинского оружия на фронте

Гаврилюк подчеркнул, что наибольшей группой среди вооружений украинского производства, которая уже поступает на фронт, есть артиллерийские боеприпасы.

Кроме этого, в период с января по март на вооружение украинских военных была добавлена новая группа БпЛА.

Кроме БПАК для ведения воздушной разведки, подвергшихся модернизации, в этой линейке есть и совершенно новые дроны разных типов: как FPV-камикадзе, так и ударные БПЛА многократного применения, рассчитанные на разные расстояния действия, — объясняет замглавы Минобороны. Поделиться

Гаврилюк добавил, что речь идет о почти двух десятках БпЛА разных образцов, использование которых было одобрено в течение первой половины этого года.

Еще одной группой, поступившей на вооружение украинских военных, стали роботизированные наземные системы и средства РЭБ.

Роботизированные платформы украинского производства могут выполнять широкий спектр задач. Они являются средствами огневой поддержки (могут нести на себе боевые модули — пулеметы и ПТРК, поражая враждебные цели), транспортом эвакуации раненых с поля боя или выполняют логистические задачи, доставляя грузы на передовую, — подчеркнул Гаврилюк. Поделиться

Он также рассказал, что среди допущенных к использованию военными средств РЭБ тактические, призванные создавать локальный "купол" для прикрытия боевых позиций наших войск или боевой техники.

Что известно о других образцах техники и вооружений

Гаврилюк отметил, что среди списка также бронетехника и специализированная техника, в частности, 120 мм миномет, средства связи и транспортные средства.

Он также добавил, что отдельные образцы вооружений имеют уникальные характеристики, которые российские оккупанты вскоре ощутят на себе.

Сегодня отечественная оборонная промышленность показывает высокую динамику развития. А украинские оружейники не только в разы увеличили объемы производства ВВТ, но и освоили и приступили к производству новых образцов вооружения и техники, — подчеркнул замглавы Минобороны. Поделиться

Гаврилюк отметил, что сейчас в оборонном секторе работают около 500 предприятий и компаний, подавляющее большинство которых частные.