Боррель представит план по закупке вооружения для Украины. Известный термин

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель представит план по закупкам вооружения для Украины до апреля этого года.

Что известно о плане ЕС по закупке вооружения для Украины

Как отмечает издание, документ содержит конкретные действия на прошлой неделе, датированной 25 марта, изложены шаги по наращиванию финансовой и военной поддержки Украины.

Согласно документу, высший дипломат ЕС Жозеп Боррель "должен представить предложение о совместных инициативах по закупкам (летальным и нелетальным) до апреля 2024 года".

Боррель также "активизирует усилия" по заключению соглашения о выделении следующего транша в размере 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира, блокируемого Венгрией.

Кроме того, Боррель и страны ЕС также продолжат обсуждение обязательств в сфере безопасности, чтобы завершить работу над совместным заявлением ЕС и Украины.

Сколько еще военной помощи получит Украина

К лету этого года ЕС планирует подготовить 60 тысяч украинских солдат и передать 500 тысяч артиллерийских снарядов. К концу года эта цифра должна превысить 1 миллион.

Также европейская оборонная промышленность предоставляет Украине 400 тысяч снарядов по коммерческим контрактам.

Напомним, недавно стало известно, что Еврокомиссия уже выплатила Украине первый транш макрофинансовой бюджетной поддержки на сумму 4,5 млрд. евро.