Сколько еще военной помощи получит Украина. Боррель назвал объемы

С начала полномасштабной войны Европейский союз поставил Украине военное оборудование на общую сумму 31 миллиард евро, эта цифра растет с каждым днем.
Сколько еще помощи получит Украина
Об этом пишет верховный представитель блока по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, финансовый потолок Европейского фонда мира на сегодняшний день составляет 17 млрд евро, он стал основой европейской военной поддержки Украины.
К лету этого года ЕС планирует подготовить 60 тысяч украинских солдат и передать 500 тысяч артиллерийских снарядов. К концу года эта цифра должна превысить 1 миллион. Также европейская оборонная промышленность предоставляет Украине 400 тысяч снарядов по коммерческим контрактам.
Что известно о помощи от ЕС
Напомним, что недавно стало известно, что Еврокомиссия уже выплатила Украине первый транш макрофинансовой бюджетной поддержки на сумму 4,5 млрд евро.
По данным Financial Times, в настоящее время Европейская комиссия рассматривает варианты, позволяющие обойти статью 41(2) Договора Евросоюза, запрещающую закупку оружия из общего бюджета.
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