Сколько еще военной помощи получит Украина. Боррель назвал объемы

С начала полномасштабной войны Европейский союз поставил Украине военное оборудование на общую сумму 31 миллиард евро, эта цифра растет с каждым днем.

Сколько еще помощи получит Украина

Об этом пишет верховный представитель блока по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, финансовый потолок Европейского фонда мира на сегодняшний день составляет 17 млрд евро, он стал основой европейской военной поддержки Украины.

К лету этого года ЕС планирует подготовить 60 тысяч украинских солдат и передать 500 тысяч артиллерийских снарядов. К концу года эта цифра должна превысить 1 миллион. Также европейская оборонная промышленность предоставляет Украине 400 тысяч снарядов по коммерческим контрактам.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов за пределами ЕС дополняет эти усилия. Однако этого далеко не достаточно, и мы должны увеличить как наши производственные мощности, так и выделяемые в поддержку Украины финансовые ресурсы. Жозеп Боррель верховный представитель блока по иностранным делам и политике

Что известно о помощи от ЕС

Напомним, что недавно стало известно, что Еврокомиссия уже выплатила Украине первый транш макрофинансовой бюджетной поддержки на сумму 4,5 млрд евро.