Скільки ще військової допомоги отримає Україна. Боррель назвав обсяги
Категорія
Світ
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Скільки ще військової допомоги отримає Україна. Боррель назвав обсяги

Боррель
Джерело:  Євросоюз

Від початку повномасштабної війни Європейський союз поставив Україні військового обладнання на загальну суму 31 мільярд євро, ця цифра зростає з кожним днем.

Скільки ще допомоги отримає Україна

Про це пише верховний представник блоку із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, фінансова стеля Європейського фонду миру на сьогодні становить 17 млрд євро, він став основою європейської військової підтримки України.

До літа цього року ЄС планує підготувати 60 тисяч українських солдатів, а також передати 500 тисяч артилерійських снарядів. До кінця року ця цифра має перевищити 1 мільйон. Також європейська оборонна промисловість надає Україні 400 тисяч снарядів за комерційними контрактами.

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС доповнює ці зусилля. Однак цього далеко не достатньо, і ми повинні збільшити як наші виробничі потужності, так і фінансові ресурси, що виділяються на підтримку України.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

верховний представник блоку із закордонних справ і політики

Що відомо про допомогу від ЄС

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Єврокомісія вже виплатила Україні перший транш макрофінансової бюджетної підтримки на суму 4,5 млрд євро.

За даними Financial Times, наразі Європейська комісія розглядає варіанти, які б дозволили обійти статтю 41(2) Договору Євросоюзу, що забороняє закупівлю зброї зі спільного бюджету.

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