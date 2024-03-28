Боррель представить план із закупівлі озброєння для України. Відомий термін

Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель представить план із закупівель озброєння для України до квітня цього року.

Що відомо про план ЄС із закупівлі озброєння для України

Як зазначає видання, документ містить конкретні дії минулого тижня, датованому 25 березня, викладено кроки з нарощування фінансової та військової підтримки України.

Згідно з документом, вищий дипломат ЄС Жозеп Боррель "має представити пропозицію про спільні ініціативи щодо закупівель (летальних і нелетальних) до квітня 2024 року".

Боррель також "активізує зусилля" щодо укладення угоди про виділення наступного траншу в розмірі 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру, який блокує Угорщина.

Крім цього Боррель і країни ЄС також продовжать обговорення зобов'язань у сфері безпеки, щоб завершити роботу над спільною заявою ЄС і України.

Скільки ще військової допомоги отримає Україна

До літа цього року ЄС планує підготувати 60 тисяч українських солдатів, а також передати 500 тисяч артилерійських снарядів. До кінця року ця цифра має перевищити 1 мільйон.

Також європейська оборонна промисловість надає Україні 400 тисяч снарядів за комерційними контрактами.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Єврокомісія вже виплатила Україні перший транш макрофінансової бюджетної підтримки на суму 4,5 млрд євро.