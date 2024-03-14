Пентагон определился с приоритетами по вооружению Украины

Пентагон определил приоритеты для вооружения Украины.
Что известно о решении США по вооружению Украины
По данным издания, администрация президента Джо Байдена очертила законодателям свои приоритеты в размере 6,5 миллиарда долларов для пополнения запасов оружия в США, заменив уже оставленное в Украину оружие "и позволила предоставить больше".
В то же время, по информации журналистов, документ, отправленный в Конгресс от 24 февраля под названием "Пункты приоритетного пополнения на основе существующего отставания", является "частью кампании убеждения Пентагона, чтобы Палата представителей одобрила пакет, предусматривающий предоставление Украине военной помощи в размере 60 миллиардов долларов ".
Как пишет издание, согласно таблице, присланной в Конгресс, предложения Министерства обороны по пополнению включают:
2,1 миллиарда долларов на компоненты 155-мм снарядов;
915 миллионов долларов на закупку дополнительных компонентов противорадиолокационных ракет HARM;
Компоненты перехватчика Patriot стоимостью 797 миллионов долларов;
549 миллионов долларов на дополнительные компоненты оружия GMLRS;
348 миллионов долларов США на противотанковые ракеты TOW и их компоненты;
308 миллионов долларов на приборы ночного видения.
Помощь США Украине
Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон анонсировал новый законопроект о помощи Украине с значительными изменениями. Он предложил превратить помощь в программу займа или ленд-лиза, "чтобы американские налогоплательщики не тратили десятки миллиардов долларов без ожиданий возврата".
Джонсон акцентировал, что не хочет разрешить президенту РФ Владимиру Путину захватить Украину, в то же время добавил, что республиканцы в Палате представителей "сейчас прорабатывают все возможные варианты".
На днях Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на сумму $300 миллионов. Он будет включать снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS.
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