Пентагон определился с приоритетами по вооружению Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Пентагон определился с приоритетами по вооружению Украины

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Источник:  Bloomberg

Пентагон определил приоритеты для вооружения Украины.

Что известно о решении США по вооружению Украины

По данным издания, администрация президента Джо Байдена очертила законодателям свои приоритеты в размере 6,5 миллиарда долларов для пополнения запасов оружия в США, заменив уже оставленное в Украину оружие "и позволила предоставить больше".

Пополнение, которое включает в себя все: от 155-мм артиллерийских снарядов и противорадиолокационных ракет воздушного базирования до головных уборов ночного видения, зашло в тупик, поскольку законодательство, которое оказывало бы помощь Украине в ее борьбе с вторжением России, остается замороженным в Конгрессе, — напоминает СМИ.

В то же время, по информации журналистов, документ, отправленный в Конгресс от 24 февраля под названием "Пункты приоритетного пополнения на основе существующего отставания", является "частью кампании убеждения Пентагона, чтобы Палата представителей одобрила пакет, предусматривающий предоставление Украине военной помощи в размере 60 миллиардов долларов ".

Как пишет издание, согласно таблице, присланной в Конгресс, предложения Министерства обороны по пополнению включают:

  • 2,1 миллиарда долларов на компоненты 155-мм снарядов;

  • 915 миллионов долларов на закупку дополнительных компонентов противорадиолокационных ракет HARM;

  • Компоненты перехватчика Patriot стоимостью 797 миллионов долларов;

  • 549 миллионов долларов на дополнительные компоненты оружия GMLRS;

  • 348 миллионов долларов США на противотанковые ракеты TOW и их компоненты;

  • 308 миллионов долларов на приборы ночного видения.

Помощь США Украине

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон анонсировал новый законопроект о помощи Украине с значительными изменениями. Он предложил превратить помощь в программу займа или ленд-лиза, "чтобы американские налогоплательщики не тратили десятки миллиардов долларов без ожиданий возврата".

Джонсон акцентировал, что не хочет разрешить президенту РФ Владимиру Путину захватить Украину, в то же время добавил, что республиканцы в Палате представителей "сейчас прорабатывают все возможные варианты".

На днях Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на сумму $300 миллионов. Он будет включать снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS.

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