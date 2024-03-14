Пентагон визначився з пріоритетами щодо озброєння України

Що відомо про рішення США щодо озброєння України

За даними видання, адміністрація президента Джо Байдена окреслила законодавцям свої пріоритети в розмірі 6,5 мільярдів доларів для поповнення запасів зброї в США, замінивши зброю, яка вже була надіслана в Україну, "і дозволила надати більше".

Поповнення, яке включає в себе все: від 155-мм артилерійських снарядів і протирадіолокаційних ракет повітряного базування до головних уборів нічного бачення, зайшло в глухий кут, оскільки законодавство, яке б надавало допомогу Україні в її боротьбі з вторгненням Росії, залишається замороженим у Конгресі, — нагадує ЗМІ. Поширити

Водночас, за інформацією журналістів, документ, надісланий до Конгресу від 24 лютого під назвою "Пункти пріоритетного поповнення на основі існуючого відставання", є "частиною кампанії переконання Пентагону, щоб Палата представників схвалила пакет, який передбачає надання Україні військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів".

Як пише видання, відповідно до таблиці, надісланої до Конгресу, пропозиції Міністерства оборони щодо поповнення включають:

2,1 мільярда доларів на компоненти 155-мм снарядів;

915 мільйонів доларів на закупівлю додаткових компонентів протирадіолокаційних ракет HARM;

Компоненти перехоплювача Patriot вартістю 797 мільйонів доларів;

549 мільйонів доларів на додаткові компоненти зброї GMLRS;

348 мільйонів доларів США на протитанкові ракети TOW та їхні компоненти;

308 мільйонів доларів на прилади нічного бачення.

Допомога США Україні

Напередодні спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон анонсував новий законопроект про допомогу Україні з суттєвими змінами. Він запропонував перетворити допомогу у програму позики або ленд-лізу, "щоб американські платники податків не витрачали десятки мільярдів доларів без жодних очікувань на повернення".

Джонсон акцентував, що не хоче дозволити президенту РФ Володимиру Путіну захопити Україну, водночас додав, що республіканці в Палаті представників "зараз опрацьовують всі можливі варіанти".

Днями Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму в $300 мільйонів. Він включатиме снаряди для артилерії та ракети GMLRS до HIMARS.