Пентагон визначився з пріоритетами щодо озброєння України

Пентагон визначив пріоритети для озброєння України.
Що відомо про рішення США щодо озброєння України
За даними видання, адміністрація президента Джо Байдена окреслила законодавцям свої пріоритети в розмірі 6,5 мільярдів доларів для поповнення запасів зброї в США, замінивши зброю, яка вже була надіслана в Україну, "і дозволила надати більше".
Водночас, за інформацією журналістів, документ, надісланий до Конгресу від 24 лютого під назвою "Пункти пріоритетного поповнення на основі існуючого відставання", є "частиною кампанії переконання Пентагону, щоб Палата представників схвалила пакет, який передбачає надання Україні військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів".
Як пише видання, відповідно до таблиці, надісланої до Конгресу, пропозиції Міністерства оборони щодо поповнення включають:
2,1 мільярда доларів на компоненти 155-мм снарядів;
915 мільйонів доларів на закупівлю додаткових компонентів протирадіолокаційних ракет HARM;
Компоненти перехоплювача Patriot вартістю 797 мільйонів доларів;
549 мільйонів доларів на додаткові компоненти зброї GMLRS;
348 мільйонів доларів США на протитанкові ракети TOW та їхні компоненти;
308 мільйонів доларів на прилади нічного бачення.
Допомога США Україні
Напередодні спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон анонсував новий законопроект про допомогу Україні з суттєвими змінами. Він запропонував перетворити допомогу у програму позики або ленд-лізу, "щоб американські платники податків не витрачали десятки мільярдів доларів без жодних очікувань на повернення".
Джонсон акцентував, що не хоче дозволити президенту РФ Володимиру Путіну захопити Україну, водночас додав, що республіканці в Палаті представників "зараз опрацьовують всі можливі варіанти".
Днями Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму в $300 мільйонів. Він включатиме снаряди для артилерії та ракети GMLRS до HIMARS.
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