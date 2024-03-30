За словами заступника глави Міноборони Івана Гаврилюка, цього року українські військові вже отримали боєприпаси вітчизняного виробництва та інші озброєння.

Що відомо про використання нової української зброї на фронті

Гаврилюк підкреслив, що найбільшою групою серед озброєнь українського виробництва, яка вже поступає на фронт, є артилерійські боєприпаси.

Окрім цього у період з січня по березень на озброєння українських військових була додана нова група БпЛА.

Окрім БпАК для ведення повітряної розвідки, які зазнали модернізації, у цій лінійці є і абсолютно нові дрони різних типів: як FPV-камікадзе, так і ударні БПЛА багаторазового застосування, розраховані на різні відстані дії, — пояснює заступник глави Міноборони. Поширити

Гаврилюк додав, що мова йде про майже 2 десятки БпЛА різних зразків, використання яких було схвалено протягом першої половини цього року.

Ще однією групою, яка надійшла на озброєння українських військових, стали роботизовані наземні системи та засоби РЕБ.

Роботизовані платформи українського виробництва можуть виконувати широкий спектр завдань. Вони є засобами вогневої підтримки (можуть нести на собі бойові модулі — кулемети та ПТРК, уражаючи ворожі цілі), транспортом евакуації поранених з поля бою, або виконують логістичні завдання, доставляючи вантажі на передову, — підкреслив Гаврилюк. Поширити

Він також розповів, що серед допущених до використання військовими засобів РЕБ є тактичні, покликані створювати локальний "купол" для прикриття бойових позицій наших військ чи бойової техніки.

Що відомо про інші зразки техніки та озброєнь

Гаврилюк зазначив, що серед списку також є бронетехніка та спеціалізована техніка, зокрема, 120 мм міномет, засоби зв'язку та транспортні засоби.

Він також додав, що окремі зразки озброєнь мають унікальні характеристики, які російські окупанти невдовзі відчують на собі.

Сьогодні вітчизняна оборонна промисловість демонструє високу динаміку розвитку. А українські зброярі не лише у рази збільшили обсяги виробництва ОВТ, але й освоїли та розпочали виробництво нових зразків озброєння та техніки, — підкреслив заступник глави Міноборони. Поширити

Гаврилюк зазначив, що зараз в оборонному секторі працюють близько 500 підприємств та компаній, переважна більшість яких — приватні.