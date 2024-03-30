За словами заступника глави Міноборони Івана Гаврилюка, цього року українські військові вже отримали боєприпаси вітчизняного виробництва та інші озброєння.
Що відомо про використання нової української зброї на фронті
Гаврилюк підкреслив, що найбільшою групою серед озброєнь українського виробництва, яка вже поступає на фронт, є артилерійські боєприпаси.
Окрім цього у період з січня по березень на озброєння українських військових була додана нова група БпЛА.
Гаврилюк додав, що мова йде про майже 2 десятки БпЛА різних зразків, використання яких було схвалено протягом першої половини цього року.
Ще однією групою, яка надійшла на озброєння українських військових, стали роботизовані наземні системи та засоби РЕБ.
Він також розповів, що серед допущених до використання військовими засобів РЕБ є тактичні, покликані створювати локальний "купол" для прикриття бойових позицій наших військ чи бойової техніки.
Що відомо про інші зразки техніки та озброєнь
Гаврилюк зазначив, що серед списку також є бронетехніка та спеціалізована техніка, зокрема, 120 мм міномет, засоби зв'язку та транспортні засоби.
Він також додав, що окремі зразки озброєнь мають унікальні характеристики, які російські окупанти невдовзі відчують на собі.
Гаврилюк зазначив, що зараз в оборонному секторі працюють близько 500 підприємств та компаній, переважна більшість яких — приватні.
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