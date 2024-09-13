За словами заступника глави Міністерства цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександра Борнякова, роботизовані системи замінять близько половини українських військових на передовій у розв'язаній Росією злочинній війні.

Що відомо про залучення роботів до війни проти Росії

Борняков підкреслив, що вже зараз в Україні тестують концепт, який дозволить удвічі скоротити кількість солдатів на передовій за рахунок використання роботизованих систем.

Ми вже тестуємо на полігонах концепт, який дозволить замінити людей роботизованими пристроями на лінії бойового зіткнення. За підрахунками аналітиків, сьогодні в середньому на 1-2 км потрібно приблизно 70 людей в окопах. За рахунок безпілотних систем, роботизованих систем замінування, розмінування, РЕБ та інших приладів ми можемо скоротити цю цифру до 30, — зазначає заступник глави Мінцифри. Поширити

За його словами, після початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України стрімкий розвиток отримав сектор Defense Tech.

Борняков зазначив, що це сталось переважно завдяки зусиллям приватного сектора.

Посадовець підкреслив, що ще на початку 2022 року в Україні налічувалось усього 3 виробники дронів. Наразі кількість таких компаній перевищує 700.

Він також підкреслив, що 2 роки тому засоби РЕБ виготовляли лише 7 компаній, а зараз — більше 120.

Як в Україні планують проводити розмінування територій за допомогою дронів

Борняков наголосив, що наразі в Україні налічуються вже десятки розробок на базі штучного інтелекту з проведення розмінування територій.

Заступник глави Мінцифри підкреслив, що за допомогою дронів можна буде значно прискорити розмінування територій і запобігти втраті людських життів.

Борняков також запевнив, що наразі існують відповідні розробки. Зокрема, за певний час безпілотник здійснює обліт конкретної території та створює карту розташування, характеристик та кількості мін.

Безпілотник

Із використанням цієї карти потім приймається рішення щодо використання техніки для значного скорочення часу на проведення розмінування.

Як наголосив Борняков, у зазначеному секторі виробництва немає майже жодної державної компанії.