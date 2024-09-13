За словами заступника глави Міністерства цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександра Борнякова, роботизовані системи замінять близько половини українських військових на передовій у розв'язаній Росією злочинній війні.
Головні тези:
- Роботизовані системи можуть замінити частину військових на передовій, знижуючи ризик втрат людских життів.
- Україна тестує концепцію використання роботизованих систем на полігонах для швидкого та ефективного розмінування територій.
- Розвиток сектору Defense Tech в Україні активно підтримується приватним сектором, що сприяє прискоренню впровадження новітніх технологій.
- За допомогою дронів та інших роботизованих пристроїв можливо значно збільшити швидкість і точність проведення розмінування, запобігаючи втраті людських життів.
- У майбутньому Україна планує відкрити можливість експорту інноваційних розробок у сфері роботизованих систем для оборони.
Що відомо про залучення роботів до війни проти Росії
Борняков підкреслив, що вже зараз в Україні тестують концепт, який дозволить удвічі скоротити кількість солдатів на передовій за рахунок використання роботизованих систем.
За його словами, після початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України стрімкий розвиток отримав сектор Defense Tech.
Борняков зазначив, що це сталось переважно завдяки зусиллям приватного сектора.
Посадовець підкреслив, що ще на початку 2022 року в Україні налічувалось усього 3 виробники дронів. Наразі кількість таких компаній перевищує 700.
Він також підкреслив, що 2 роки тому засоби РЕБ виготовляли лише 7 компаній, а зараз — більше 120.
Як в Україні планують проводити розмінування територій за допомогою дронів
Борняков наголосив, що наразі в Україні налічуються вже десятки розробок на базі штучного інтелекту з проведення розмінування територій.
Заступник глави Мінцифри підкреслив, що за допомогою дронів можна буде значно прискорити розмінування територій і запобігти втраті людських життів.
Борняков також запевнив, що наразі існують відповідні розробки. Зокрема, за певний час безпілотник здійснює обліт конкретної території та створює карту розташування, характеристик та кількості мін.
Із використанням цієї карти потім приймається рішення щодо використання техніки для значного скорочення часу на проведення розмінування.
Як наголосив Борняков, у зазначеному секторі виробництва немає майже жодної державної компанії.
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