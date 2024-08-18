У бригаді "Азов" показали роботу бойової платформи "Лють 2.0" — фото

Платформа "Лють 2.0" має позитивні відгуки від азовських операторів дронів і активно ними використовується.
Головні тези:
- Бойова платформа Лють 2.0 отримала позитивні відгуки від азовських операторів дронів та успішно використовується на передовій.
- Лють 2.0 виконує важливі завдання на полі бою: забезпечення вогневої підтримки піхоти та розвідка небезпечних ділянок.
- В Україні розроблено бойовий модуль Хижак, який призначений для ефективного ураження цілей у небі та на землі.
Азовці працюють з бойовою платформою “Лють 2.0”
12 бригада спеціального призначення "Азов" показала бойову платформу "Лють 2.0".
"Лють 2.0" виконує два основні завдання на полі бою:
вогнева підтримка піхоти;
розвідка поля бою на небезпечних ділянках.
Платформа має позитивні відгуки від азовських операторів дронів. Вона значно полегшить життя бійців на передовій.
Бойовий модуль "Хижак": що відомо
В Україні було створено бойовий модуль "Хижак", який має машинний зір та створений для знищення цілей у небі та на землі.
Зазначається, що вже в найближчі місяці команда розробників планує провести польові випробування модуля та почати серійне виробництво.
Про це повідомляє оборонний кластер Brave1 у Facebook.
Особливості модуля:
оснащений гіростабілізованою платформою з озброєнням
дистанційне керування, в тому числі через інтернет
модуль можна встановлювати на рухомі автономні та керовані наземні та надводні платформи або використовувати, як стаціонарну турель
бойовий модуль має можливість ведення вогню по літальним та наземним засобам.
Варто зауважити, що модуль може бути встановлений на наземних і надводних бойових роботах, як автономних, так і керованих. "Хижак" також може працювати як стаціонарна турель.
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