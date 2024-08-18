У бригаді "Азов" показали роботу бойової платформи "Лють 2.0" — фото
Категорія
Технології
Дата публікації

У бригаді "Азов" показали роботу бойової платформи "Лють 2.0" — фото

Лють 2.0
Джерело:  АЗОВ

Платформа "Лють 2.0" має позитивні відгуки від азовських операторів дронів і активно ними використовується.

Головні тези:

  • Бойова платформа Лють 2.0 отримала позитивні відгуки від азовських операторів дронів та успішно використовується на передовій.
  • Лють 2.0 виконує важливі завдання на полі бою: забезпечення вогневої підтримки піхоти та розвідка небезпечних ділянок.
  • В Україні розроблено бойовий модуль Хижак, який призначений для ефективного ураження цілей у небі та на землі.

Азовці працюють з бойовою платформою “Лють 2.0”

12 бригада спеціального призначення "Азов" показала бойову платформу "Лють 2.0".

Як повідомляють у пресслужбі "Азову", ця платформа перебуває на озброєнні бригади. Український роботизований дрон має кулеметне озброєння, до 20 км запасу ходу, 3 дні автономної роботи та 4 клас захисту.

Бойова платформа "Лють 2.0"

"Лють 2.0" виконує два основні завдання на полі бою:

  • вогнева підтримка піхоти;

  • розвідка поля бою на небезпечних ділянках.

Бойова платформа "Лють 2.0"

Платформа має позитивні відгуки від азовських операторів дронів. Вона значно полегшить життя бійців на передовій.

Бойовий модуль "Хижак": що відомо

В Україні було створено бойовий модуль "Хижак", який має машинний зір та створений для знищення цілей у небі та на землі.

Зазначається, що вже в найближчі місяці команда розробників планує провести польові випробування модуля та почати серійне виробництво.

Про це повідомляє оборонний кластер Brave1 у Facebook.

Особливості модуля:

  • оснащений гіростабілізованою платформою з озброєнням

  • дистанційне керування, в тому числі через інтернет

  • модуль можна встановлювати на рухомі автономні та керовані наземні та надводні платформи або використовувати, як стаціонарну турель

  • бойовий модуль має можливість ведення вогню по літальним та наземним засобам.

Варто зауважити, що модуль може бути встановлений на наземних і надводних бойових роботах, як автономних, так і керованих. "Хижак" також може працювати як стаціонарна турель.

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