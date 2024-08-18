У бригаді "Азов" показали роботу бойової платформи "Лють 2.0" — фото

Платформа "Лють 2.0" має позитивні відгуки від азовських операторів дронів і активно ними використовується.

Азовці працюють з бойовою платформою “Лють 2.0”

12 бригада спеціального призначення "Азов" показала бойову платформу "Лють 2.0".

Як повідомляють у пресслужбі "Азову", ця платформа перебуває на озброєнні бригади. Український роботизований дрон має кулеметне озброєння, до 20 км запасу ходу, 3 дні автономної роботи та 4 клас захисту. Поширити

Бойова платформа "Лють 2.0"

"Лють 2.0" виконує два основні завдання на полі бою:

вогнева підтримка піхоти;

розвідка поля бою на небезпечних ділянках.

Бойова платформа "Лють 2.0"

Платформа має позитивні відгуки від азовських операторів дронів. Вона значно полегшить життя бійців на передовій.

Бойовий модуль "Хижак": що відомо

В Україні було створено бойовий модуль "Хижак", який має машинний зір та створений для знищення цілей у небі та на землі.

Зазначається, що вже в найближчі місяці команда розробників планує провести польові випробування модуля та почати серійне виробництво.

Про це повідомляє оборонний кластер Brave1 у Facebook.

Особливості модуля:

оснащений гіростабілізованою платформою з озброєнням

дистанційне керування, в тому числі через інтернет

модуль можна встановлювати на рухомі автономні та керовані наземні та надводні платформи або використовувати, як стаціонарну турель

бойовий модуль має можливість ведення вогню по літальним та наземним засобам.