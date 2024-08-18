В бригаде "Азов" показали работу боевой платформы "Лють 2.0" — фото

Платформа "Лють 2.0" имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов и активно ими используется.

Азовцы работают с боевой платформой "Лють 2.0"

12 бригада специального назначения "Азов" показала боевую платформу "Лють 2.0".

Как сообщают в пресс-службе "Азова", эта платформа находится на вооружении бригады. Украинский роботизированный дрон имеет пулеметное вооружение, до 20 км запаса хода, 3 дня автономной работы и 4 класс защиты. Поделиться

Боевая платформа "Лють 2.0"

"Лють 2.0" выполняет две основные задачи на поле боя:

огневая поддержка пехоты;

разведка поля боя на опасных участках

Боевая платформа "Лють 2.0"

Платформа имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов. Она значительно облегчит жизнь бойцов на передовой.

Боевой модуль "Хищник": что известно

В Украине был создан боевой модуль "Хищник", который имеет машинное зрение и создан для уничтожения целей в небе и на земле.

Уже в ближайшие месяцы команда разработчиков планирует провести полевые испытания модуля и начать серийное производство.

Об этом сообщает оборонный кластер Brave1 в Facebook.

Особенности модуля:

оснащен гиростабилизированной платформой с вооружением

дистанционное управление, в том числе через интернет

модуль можно устанавливать на подвижные автономные и управляемые наземные и надводные платформы или использовать как стационарную турель

боевой модуль имеет возможность ведения огня по летательным и наземным средствам.