В бригаде "Азов" показали работу боевой платформы "Лють 2.0" — фото

Платформа "Лють 2.0" имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов и активно ими используется.
Главные тезисы
- Боевая платформа "Лють 2.0" в бригаде "Азов" получила положительные отзывы от операторов дронов и успешно выполняет важные задачи на передовой.
- Платформа обеспечивает огневую поддержку пехоты и осуществляет разведку опасных участков, значительно облегчая работу бойцов.
- Боевая платформа Лють 2.0 обеспечивает ВСУ эффективными средствами для выполнения стратегически важных задач на поле боя.
Азовцы работают с боевой платформой "Лють 2.0"
12 бригада специального назначения "Азов" показала боевую платформу "Лють 2.0".
"Лють 2.0" выполняет две основные задачи на поле боя:
огневая поддержка пехоты;
разведка поля боя на опасных участках
Платформа имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов. Она значительно облегчит жизнь бойцов на передовой.
Боевой модуль "Хищник": что известно
В Украине был создан боевой модуль "Хищник", который имеет машинное зрение и создан для уничтожения целей в небе и на земле.
Уже в ближайшие месяцы команда разработчиков планирует провести полевые испытания модуля и начать серийное производство.
Об этом сообщает оборонный кластер Brave1 в Facebook.
Особенности модуля:
оснащен гиростабилизированной платформой с вооружением
дистанционное управление, в том числе через интернет
модуль можно устанавливать на подвижные автономные и управляемые наземные и надводные платформы или использовать как стационарную турель
боевой модуль имеет возможность ведения огня по летательным и наземным средствам.
Следует заметить, что модуль может быть установлен на наземных и надводных боевых работах, как автономных, так и управляемых. "Хищник" также может работать как стационарная турель.
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