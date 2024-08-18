В бригаде "Азов" показали работу боевой платформы "Лють 2.0" — фото
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Технологии
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В бригаде "Азов" показали работу боевой платформы "Лють 2.0" — фото

Лють 2.0
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Источник:  АЗОВ

Платформа "Лють 2.0" имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов и активно ими используется.

Главные тезисы

  • Боевая платформа "Лють 2.0" в бригаде "Азов" получила положительные отзывы от операторов дронов и успешно выполняет важные задачи на передовой.
  • Платформа обеспечивает огневую поддержку пехоты и осуществляет разведку опасных участков, значительно облегчая работу бойцов.
  • Боевая платформа Лють 2.0 обеспечивает ВСУ эффективными средствами для выполнения стратегически важных задач на поле боя.

Азовцы работают с боевой платформой "Лють 2.0"

12 бригада специального назначения "Азов" показала боевую платформу "Лють 2.0".

Как сообщают в пресс-службе "Азова", эта платформа находится на вооружении бригады. Украинский роботизированный дрон имеет пулеметное вооружение, до 20 км запаса хода, 3 дня автономной работы и 4 класс защиты.

Боевая платформа "Лють 2.0"

"Лють 2.0" выполняет две основные задачи на поле боя:

  • огневая поддержка пехоты;

  • разведка поля боя на опасных участках

Боевая платформа "Лють 2.0"

Платформа имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов. Она значительно облегчит жизнь бойцов на передовой.

Боевой модуль "Хищник": что известно

В Украине был создан боевой модуль "Хищник", который имеет машинное зрение и создан для уничтожения целей в небе и на земле.

Уже в ближайшие месяцы команда разработчиков планирует провести полевые испытания модуля и начать серийное производство.

Об этом сообщает оборонный кластер Brave1 в Facebook.

Особенности модуля:

  • оснащен гиростабилизированной платформой с вооружением

  • дистанционное управление, в том числе через интернет

  • модуль можно устанавливать на подвижные автономные и управляемые наземные и надводные платформы или использовать как стационарную турель

  • боевой модуль имеет возможность ведения огня по летательным и наземным средствам.

Следует заметить, что модуль может быть установлен на наземных и надводных боевых работах, как автономных, так и управляемых. "Хищник" также может работать как стационарная турель.

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