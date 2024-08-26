Велика Британія надала Україні десятки бойових роботів-собак, які вже виконують завдання на передовій і наводять жах на окупантів зі злочинної армії РФ.
Головні тези:
- Україна отримала від Британії бойових роботів-собак, які ефективно використовуються на фронті проти окупантів.
- Ці роботи-собаки є вагомим активом для військових підрозділів завдяки своїй мобільності та спритності.
- Кожна одиниця коштує близько 9 тис доларів, та має великий потенціал у покращенні військової логістики.
- Роботи-собаки можуть розвивати швидкість до 15 км/год та робити далекі переходи ускладненими та ворожими середовищами.
- У порівнянні з аналогами, виробленими окупантами, бойові роботи-собаки від Британії мають вищі маневрові характеристики.
Що відомо про використання ЗСУ отриманих від Британії бойових роботів-собак на фронті
Зазначається, що наразі українські військові використовують близько 30 таких бойових “робособак” другого покоління, які за фактом є аналогом наземних сучасних БпЛА.
Виробництво кожної одиниці коштує близько 9 тис доларів.
Який потенціал відкриває використання бойових роботів на передовій
На думку представників компанії-виробника, задіяння BAD2 в Україні допоможе перетворити цю роботизовану техніку на ключовий елемент військової логістики.
Такий робот-собака здатен долати відстань у понад 3 км за п’ять годин, розвиваючи швидкість до 15 км на годину.
Для орієнтування на полі бою робот покладається на технологію дистанційного зондування та теплову інфрачервону камеру.
Зараз розробник працює над тим, аби робот міг виконувати не лише логістичні завдання, але й бути наземним дроном-камікадзе.
Журналісти видання зазначають, що російські окупанти також намагаються створити власні аналоги наземних дронів, однак їхні розробки більше нагадують велику машинку на радіокеруванні.
У порівнянні з ними BAD2 має значно вищі маневрові характеристики.
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