Великобритания предоставила Украине десятки боевых роботов-собак, которые уже выполняют задачи на передовой и наводят ужас на оккупантов из преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Украина получила от Британии десятки боевых роботов-собак, которые успешно выполняют задачи на передовой и являются важным активом для украинских военных.
- Роботы-собаки BAD2 обладают высокой мобильностью и ловкостью, способны развивать скорость до 15 км/ч и способны действовать в сложных условиях на фронте.
- Украинские военные уже используют около 30 боевых робособак второго поколения, которые эффективно выполняют логистические и разведывательные задачи.
- Роботы-собаки могут преодолевать расстояние более 3 км за пять часов, оборудованы тепловыми инфракрасными камерами и используются для доставки важного оборудования на передовую.
- BAD2 имеет значительно более высокие маневровые характеристики по сравнению с аналогами, созданными российскими оккупантами, что делает их ценным активом для украинских военных.
Что известно об использовании ВСУ полученных от Британии боевых роботов-собак на фронте
Отмечается, что в настоящее время украинские военные используют около 30 таких боевых робособак второго поколения, которые по факту являются аналогом наземных современных БПЛА.
Производство каждой единицы стоит около 9 тыс. долларов.
Какой потенциал открывает использование боевых роботов на передовой
По мнению представителей компании-производителя, задействование BAD2 в Украине поможет превратить эту роботизированную технику в ключевой элемент военной логистики.
Такой робот-собака способен преодолевать расстояние более 3 км за пять часов, развивая скорость до 15 км в час.
Для ориентировки на поле боя робот возлагается на технологию дистанционного зондирования и тепловую инфракрасную камеру.
Сейчас разработчик работает над тем, чтобы робот мог выполнять не только логистические задачи, но и быть наземным дроном-камикадзе.
Журналисты издания отмечают, что российские оккупанты также пытаются создать собственные аналоги наземных дронов, однако их разработки больше напоминают большую машинку на радиоуправлении.
В сравнении с ними BAD2 имеет значительно более высокие маневровые характеристики.
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