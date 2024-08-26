Украина получила от Британии боевых роботов-собак
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получила от Британии боевых роботов-собак

ВСУ используют BAD2
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Источник:  Fox News

Великобритания предоставила Украине десятки боевых роботов-собак, которые уже выполняют задачи на передовой и наводят ужас на оккупантов из преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • Украина получила от Британии десятки боевых роботов-собак, которые успешно выполняют задачи на передовой и являются важным активом для украинских военных.
  • Роботы-собаки BAD2 обладают высокой мобильностью и ловкостью, способны развивать скорость до 15 км/ч и способны действовать в сложных условиях на фронте.
  • Украинские военные уже используют около 30 боевых робособак второго поколения, которые эффективно выполняют логистические и разведывательные задачи.
  • Роботы-собаки могут преодолевать расстояние более 3 км за пять часов, оборудованы тепловыми инфракрасными камерами и используются для доставки важного оборудования на передовую.
  • BAD2 имеет значительно более высокие маневровые характеристики по сравнению с аналогами, созданными российскими оккупантами, что делает их ценным активом для украинских военных.

Что известно об использовании ВСУ полученных от Британии боевых роботов-собак на фронте

Робот-собака продемонстрировал свои возможности в доставке целого ряда критически важного оборудования, демонстрируя свой потенциал как бесценный актив для военных подразделений. Собака-робот продемонстрировала исключительную мобильность и ловкость, что имеет решающее значение для прохождения сложных и враждебных сред. Независимо от того, движется ли из-за обломков, перелезает через препятствия или незаметно передвигается по открытой местности, робот-собака доказал, что способен поддерживать высокий уровень оперативной эффективности, - подчеркивают представители компании-производителя этих роботов Brit Alliance.

Отмечается, что в настоящее время украинские военные используют около 30 таких боевых робособак второго поколения, которые по факту являются аналогом наземных современных БПЛА.

Британия передала Украине боевых роботов-собак
ВСУ используют роботов-собак на фронте

Производство каждой единицы стоит около 9 тыс. долларов.

Какой потенциал открывает использование боевых роботов на передовой

По мнению представителей компании-производителя, задействование BAD2 в Украине поможет превратить эту роботизированную технику в ключевой элемент военной логистики.

Такой робот-собака способен преодолевать расстояние более 3 км за пять часов, развивая скорость до 15 км в час.

Для ориентировки на поле боя робот возлагается на технологию дистанционного зондирования и тепловую инфракрасную камеру.

Сейчас разработчик работает над тем, чтобы робот мог выполнять не только логистические задачи, но и быть наземным дроном-камикадзе.

Журналисты издания отмечают, что российские оккупанты также пытаются создать собственные аналоги наземных дронов, однако их разработки больше напоминают большую машинку на радиоуправлении.

В сравнении с ними BAD2 имеет значительно более высокие маневровые характеристики.

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