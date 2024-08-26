Великобритания предоставила Украине десятки боевых роботов-собак, которые уже выполняют задачи на передовой и наводят ужас на оккупантов из преступной армии РФ.

Что известно об использовании ВСУ полученных от Британии боевых роботов-собак на фронте

Робот-собака продемонстрировал свои возможности в доставке целого ряда критически важного оборудования, демонстрируя свой потенциал как бесценный актив для военных подразделений. Собака-робот продемонстрировала исключительную мобильность и ловкость, что имеет решающее значение для прохождения сложных и враждебных сред. Независимо от того, движется ли из-за обломков, перелезает через препятствия или незаметно передвигается по открытой местности, робот-собака доказал, что способен поддерживать высокий уровень оперативной эффективности, - подчеркивают представители компании-производителя этих роботов Brit Alliance. Поделиться

Отмечается, что в настоящее время украинские военные используют около 30 таких боевых робособак второго поколения, которые по факту являются аналогом наземных современных БПЛА.

ВСУ используют роботов-собак на фронте

Производство каждой единицы стоит около 9 тыс. долларов.

Какой потенциал открывает использование боевых роботов на передовой

По мнению представителей компании-производителя, задействование BAD2 в Украине поможет превратить эту роботизированную технику в ключевой элемент военной логистики.

Такой робот-собака способен преодолевать расстояние более 3 км за пять часов, развивая скорость до 15 км в час.

Для ориентировки на поле боя робот возлагается на технологию дистанционного зондирования и тепловую инфракрасную камеру.

Сейчас разработчик работает над тем, чтобы робот мог выполнять не только логистические задачи, но и быть наземным дроном-камикадзе.

Журналисты издания отмечают, что российские оккупанты также пытаются создать собственные аналоги наземных дронов, однако их разработки больше напоминают большую машинку на радиоуправлении.

В сравнении с ними BAD2 имеет значительно более высокие маневровые характеристики.