По словам заместителя главы Министерства цифровой трансформации по развитию IT Александра Борнякова, роботизированные системы заменят около половины украинских военных на передовой в развязанной Россией преступной войне.

Что известно о привлечении роботов к войне против России

Борняков подчеркнул, что уже сейчас в Украине тестируется концепт, который позволит вдвое сократить количество солдат на передовой за счет использования роботизированных систем.

Мы уже тестируем на полигонах концепт, который позволит заменить людей роботизированными устройствами на линии боевого столкновения. По подсчетам аналитиков, сегодня в среднем на 1-2 км нужно около 70 человек в окопах. За счет беспилотных систем, роботизированных систем заминирования, разминирования, РЭБ и других приборов мы можем сократить эту цифру до 30, отмечает заместитель главы Минцифры. Поделиться

По его словам, после начала развязанной Россией преступной войны против Украины стремительное развитие получил сектор Defense Tech.

Борняков отметил, что это произошло преимущественно благодаря усилиям частного сектора.

Чиновник подчеркнул, что еще в начале 2022 года в Украине насчитывалось всего 3 производителя дронов. Пока количество таких компаний превышает 700.

Он также подчеркнул, что 2 года назад средства РЭБ производили только 7 компаний, а сейчас — более 120.

Как в Украине планируют проводить разминирование территорий с помощью дронов

Борняков подчеркнул, что в настоящее время в Украине насчитываются уже десятки разработок на базе искусственного интеллекта по проведению разминирования территорий.

Заместитель главы Минцифры подчеркнул, что с помощью дронов можно будет значительно ускорить разминирование территорий и предотвратить потерю человеческих жизней.

Борняков также заверил, что в настоящее время существуют соответствующие разработки. В частности, за определенное время беспилотник совершает облет конкретной территории и создает карту расположения, характеристик и количества мин.

Беспилотник

С использованием этой карты принимается решение об использовании техники для значительного сокращения времени на проведение разминирования.

Как отметил Борняков, в данном секторе производства нет почти ни одной государственной компании.