Согласно рейтингу, составленному аналитиками портала Global Firepower, Вооруженные силы Украины входят в двадцатку сильнейших армий в мире.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины занимают 18 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower
- Высокая эффективность ВСУ обусловлена большим числом военнослужащих, резервистов и хорошей оснащенностью войск
- Украина опережает в рейтинге такие страны, как Польша, Тайвань, Северная Корея, Румыния по мощности Вооруженных сил
- Аналитики учитывали более 60 различных параметров при составлении рейтинга, включая финансирование, численность и географические условия
- Уязвимым местом ВСУ называется отсутствие ВМФ, ограниченная протяженность границ и отсутствие собственных запасов нефти
Что известно о месте ВСУ в рейтинге сильнейших армий мира
Отмечается, что в новом рейтинге авторы учитывали более 60 различных параметров, среди которых численность вооруженных сил, уровень финансирования армии, географические условия расположения стран.
В обновленном рейтинге Вооруженные силы Украины занимают 18-ю позицию, тогда как в прошлом году занимали 15-ю.
На 16-м городе находится Австралия, за ней следует Израиль, а за Украиной — Германия и Испания.
Украина также по мощности Вооруженных сил опережает Польшу, Тайвань, Северную Корею, Румынию.
Аналитики отмечают, что сильными сторонами ВСУ большая численность военных и резервистов. Подчеркивается высокий уровень оснащенности наземной военной техникой, авиацией и ПВО.
Уязвимым местом аналитики называют отсутствие ВМФ и ограниченная протяженность границ, а также отсутствие собственных запасов нефти.
Что известно о 20 странах с сильнейшими армиями в мире
В 20 стран с сильнейшими армиями входят:
США
Россия
Китай
Индия
Южная Корея
Великобритания
Япония
Турция
Пакистан
Италия
Франция
Бразилия
Индонезия
Иран
Египет
Австралия
Израиль
Украина
Германия
Испания
Высокие места лидерам этого рейтинга обеспечивают, в первую очередь, большие военные расходы, большое количество действующих военных и резервистов в запасе, большое количество военной техники, мощный флот, богатые запасы природных ресурсов, а в некоторых случаях еще и наличие ядерного оружия.
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