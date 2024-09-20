Согласно рейтингу, составленному аналитиками портала Global Firepower, Вооруженные силы Украины входят в двадцатку сильнейших армий в мире.

Что известно о месте ВСУ в рейтинге сильнейших армий мира

Отмечается, что в новом рейтинге авторы учитывали более 60 различных параметров, среди которых численность вооруженных сил, уровень финансирования армии, географические условия расположения стран.

В обновленном рейтинге Вооруженные силы Украины занимают 18-ю позицию, тогда как в прошлом году занимали 15-ю.

На 16-м городе находится Австралия, за ней следует Израиль, а за Украиной — Германия и Испания.

Военный ВСУ

Украина также по мощности Вооруженных сил опережает Польшу, Тайвань, Северную Корею, Румынию.

Аналитики отмечают, что сильными сторонами ВСУ большая численность военных и резервистов. Подчеркивается высокий уровень оснащенности наземной военной техникой, авиацией и ПВО.

Уязвимым местом аналитики называют отсутствие ВМФ и ограниченная протяженность границ, а также отсутствие собственных запасов нефти.

Что известно о 20 странах с сильнейшими армиями в мире

В 20 стран с сильнейшими армиями входят:

США Россия Китай Индия Южная Корея Великобритания Япония Турция Пакистан Италия Франция Бразилия Индонезия Иран Египет Австралия Израиль Украина Германия Испания