ВСУ входят в рейтинг 20 сильнейших армий мира
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ входят в рейтинг 20 сильнейших армий мира

Военные ВСУ
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Источник:  Global Firepower

Согласно рейтингу, составленному аналитиками портала Global Firepower, Вооруженные силы Украины входят в двадцатку сильнейших армий в мире.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины занимают 18 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower
  • Высокая эффективность ВСУ обусловлена большим числом военнослужащих, резервистов и хорошей оснащенностью войск
  • Украина опережает в рейтинге такие страны, как Польша, Тайвань, Северная Корея, Румыния по мощности Вооруженных сил
  • Аналитики учитывали более 60 различных параметров при составлении рейтинга, включая финансирование, численность и географические условия
  • Уязвимым местом ВСУ называется отсутствие ВМФ, ограниченная протяженность границ и отсутствие собственных запасов нефти

Что известно о месте ВСУ в рейтинге сильнейших армий мира

Отмечается, что в новом рейтинге авторы учитывали более 60 различных параметров, среди которых численность вооруженных сил, уровень финансирования армии, географические условия расположения стран.

В обновленном рейтинге Вооруженные силы Украины занимают 18-ю позицию, тогда как в прошлом году занимали 15-ю.

На 16-м городе находится Австралия, за ней следует Израиль, а за Украиной — Германия и Испания.

Вооруженные силы Украины вошли в 20 сильнейших армий мира
Военный ВСУ

Украина также по мощности Вооруженных сил опережает Польшу, Тайвань, Северную Корею, Румынию.

Аналитики отмечают, что сильными сторонами ВСУ большая численность военных и резервистов. Подчеркивается высокий уровень оснащенности наземной военной техникой, авиацией и ПВО.

Уязвимым местом аналитики называют отсутствие ВМФ и ограниченная протяженность границ, а также отсутствие собственных запасов нефти.

Что известно о 20 странах с сильнейшими армиями в мире

В 20 стран с сильнейшими армиями входят:

  1. США

  2. Россия

  3. Китай

  4. Индия

  5. Южная Корея

  6. Великобритания

  7. Япония

  8. Турция

  9. Пакистан

  10. Италия

  11. Франция

  12. Бразилия

  13. Индонезия

  14. Иран

  15. Египет

  16. Австралия

  17. Израиль

  18. Украина

  19. Германия

  20. Испания

Высокие места лидерам этого рейтинга обеспечивают, в первую очередь, большие военные расходы, большое количество действующих военных и резервистов в запасе, большое количество военной техники, мощный флот, богатые запасы природных ресурсов, а в некоторых случаях еще и наличие ядерного оружия.

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