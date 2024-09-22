ВСУ уничтожили 1500 солдат РФ, 22 танка и 63 артсистемы

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 642420 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные ликвидировали 1500 российских захватчиков, 22 танка и 63 артиллерийские системы.
- Общее количество потерь российской армии составляет уже 642420 военных с начала вторжения.
- За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 163 боевых столкновения, включая атаки в нескольких направлениях.
- Нашествие врага было отражено на различных направлениях, включая Лиманское, Краматорское, Торецкое, Покровское и Кураховское.
- Некоторые из наиболее активно атакованных районов включают Дружелюбовку, Новосадовое, Торецкую и Селидово, где украинские защитники успешно отразили атаки агрессора.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1500 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8768 (+22) ед,
боевых бронированных машин — 17222 (+52) ед,
артиллерийских систем — 18333 (+63) ед,
РСЗО — 1195 (+2) ед,
средства ПВО — 949 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15628 (+67),
крылатые ракеты — 2595 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 25023 (+57) ед,
специальная техника — 3144 (+19)
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновений.
На лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Терна, Макеевки, Новосадового и Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Калиновки, Майского, Андреевки и Белой Горы.
На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 12 атак неподалеку от Нелиповки, Торецкая и Щербиновки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районе населенного пункта Георгиевка. Кроме этого, враг атаковал в сторону Цукуриного, Горняка, Константиновки, Екатериновки и Желаемого Второго.
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