Зеленский опроверг данные WSJ о 80 тыс погибших военных ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября опроверг информацию издания The Wall street journal о гибели 80 тыс украинских военных с начала полномасштабного вторжения. Глава государства назвал это ложью.

Зеленский опроверг данные WSJ о количестве погибших военных

Глава государства сделал заявление во время встречи с журналистами. По его словам, данные иностранного издания значительно завышены.

80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра гораздо меньше, чем опубликованная. Значительно. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент Украины называл потери ВСУ по состоянию на 25 февраля 2024 года. За 24 месяца полномасштабной войны Украина потеряла 31 тыс военнослужащих.

Отметим, что данные о количестве погибших представителей Сил обороны являются государственной тайной. Ее не раскрывают, чтобы не помогать врагу.

Информацию западного издания о потерях ВСУ также прокомментировал народный депутат Роман Костенко. Он назвал обнародованные данные завышенными.

WSJ опубликовало статью о потерях ВСУ и ВС РФ

Издание 17 сентября обнародовало материал с информацией о количестве погибших военнослужащих из обеих армий.

В боях за Украину якобы погибли около 80 тыс военных ВСУ. Число раненых оценили в 400 тыс.

Значительно большие неповоротные потери у российской армии. Их оценили в 200 тыс, еще 400 тыс российских военных были ранены.