Зеленский опроверг данные WSJ о 80 тыс погибших военных ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября опроверг информацию издания The Wall street journal о гибели 80 тыс украинских военных с начала полномасштабного вторжения. Глава государства назвал это ложью.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский опроверг данные WSJ о гибели 80 тыс украинских военных, назвав это ложью.
- Информацию о потерях ВСУ прокомментировал народный депутат Роман Костенко. Он заявил, что данные WSJ завышены.
- По последним данным Генштаба ВСУ, потери ВС РФ с начала войны составляют 640 920 военнослужащих.
- Данные о количестве погибших украинских военных остаются государственной тайной.
Зеленский опроверг данные WSJ о количестве погибших военных
Глава государства сделал заявление во время встречи с журналистами. По его словам, данные иностранного издания значительно завышены.
Президент Украины называл потери ВСУ по состоянию на 25 февраля 2024 года. За 24 месяца полномасштабной войны Украина потеряла 31 тыс военнослужащих.
Отметим, что данные о количестве погибших представителей Сил обороны являются государственной тайной. Ее не раскрывают, чтобы не помогать врагу.
Информацию западного издания о потерях ВСУ также прокомментировал народный депутат Роман Костенко. Он назвал обнародованные данные завышенными.
WSJ опубликовало статью о потерях ВСУ и ВС РФ
Издание 17 сентября обнародовало материал с информацией о количестве погибших военнослужащих из обеих армий.
В боях за Украину якобы погибли около 80 тыс военных ВСУ. Число раненых оценили в 400 тыс.
Значительно большие неповоротные потери у российской армии. Их оценили в 200 тыс, еще 400 тыс российских военных были ранены.
По данным Генштаба ВСУ на 21 сентября, потери ВС РФ с начала полномасштабной войны составляют 640 920 военнослужащих.
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