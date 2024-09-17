Более тысячи солдат и 66 БпЛА. Генштаб обновил потери армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Более тысячи солдат и 66 БпЛА. Генштаб обновил потери армии РФ

Генштаб ВСУ
Более тысячи солдат и 66 БпЛА. Генштаб обновил потери армии РФ
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 635 880 военных.

Главные тезисы

  • Обновленная информация от Генштаба РФ свидетельствует о более чем 1000 потерях солдат и 66 уничтоженных БПЛА.
  • Ситуация на фронте напряженная: зафиксировано 157 боевых столкновений, в том числе штурмы и атаки российских захватчиков в различных направлениях.
  • Украинские защитники отбивали атаки на Лиманском, Северском, Торецком, Покровском и Кураховском направлениях, препятствуя продвижению вражеских войск.
  • Наибольшая активность российских оккупантов была зафиксирована в районах Гродовки, Новогродовки и других населенных пунктов.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1020 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8 685 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 077 (+6) ед,

  • артиллерийских систем — 18 129 (+6) ед,

  • РСЗО — 1 188 (+1) ед,

  • средств ПВО — 947 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 329 (+66) ед,

  • крылатых ракет — 2 592 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24 739 (+27) ед,

  • специальной техники — 3 091 (+1) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений.

  • На Лиманском направлении враг совершил 21 штурмовое действие недалеко от Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Белогоровки и в Серебрянском лесничестве.

  • На Северском направлении украинские защитники отбивали три атаки российских захватчиков вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного.

  • На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку от Нелиповки, Дружбы, Торецкая и Железного.

В Покровском направлении наши защитники остановили 40 атак агрессора. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Воздвиженки, Гродовки, Новогродовки, Мариновки и Красного Яра. Наибольшая концентрация вражеских атак была зафиксирована вблизи Гродовки и Новогродовки.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отбили 42 атаки возле Украинской, Цукурино, Желаемого Первого, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки.

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