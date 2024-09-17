Более тысячи солдат и 66 БпЛА. Генштаб обновил потери армии РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 635 880 военных.
Главные тезисы
- Обновленная информация от Генштаба РФ свидетельствует о более чем 1000 потерях солдат и 66 уничтоженных БПЛА.
- Ситуация на фронте напряженная: зафиксировано 157 боевых столкновений, в том числе штурмы и атаки российских захватчиков в различных направлениях.
- Украинские защитники отбивали атаки на Лиманском, Северском, Торецком, Покровском и Кураховском направлениях, препятствуя продвижению вражеских войск.
- Наибольшая активность российских оккупантов была зафиксирована в районах Гродовки, Новогродовки и других населенных пунктов.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1020 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 685 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 17 077 (+6) ед,
артиллерийских систем — 18 129 (+6) ед,
РСЗО — 1 188 (+1) ед,
средств ПВО — 947 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 329 (+66) ед,
крылатых ракет — 2 592 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 24 739 (+27) ед,
специальной техники — 3 091 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений.
На Лиманском направлении враг совершил 21 штурмовое действие недалеко от Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Белогоровки и в Серебрянском лесничестве.
На Северском направлении украинские защитники отбивали три атаки российских захватчиков вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку от Нелиповки, Дружбы, Торецкая и Железного.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 42 атаки возле Украинской, Цукурино, Желаемого Первого, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-