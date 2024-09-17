Понад тисяча солдатів та 66 БпЛА. Генштаб оновив втрати армії РФ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 635 880 військових.
Головні тези:
- З початку вторгнення загальна кількість втрат російської армії складає 635 880 військових.
- Українські війська за добу знищили 1 020 російських загарбників та значну кількість техніки.
- Протягом останньої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.
- Українські захисники відбили численні атаки російських загарбників, активно відстоюючи свої позиції.
- Найбільша концентрація ворожих атак була зафіксована на Донецькому напрямку поблизу Гродівки та Новогродівки.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 020 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8 685 (+2) од,
бойових броньованих машин — 17 077 (+6) од,
артилерійських систем — 18 129 (+6) од,
РСЗВ — 1 188 (+1) од,
засобів ППО — 947 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 329 (+66) од,
крилатих ракет — 2 592 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 24 739 (+27) од,
спеціальної техніки — 3 091 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку ворог здійснив 21 штурмову дію неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Білогорівки та у Серебрянському лісництві.
На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три атаки російських загарбників поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Неліпівки, Дружби, Торецька та Залізного.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки біля Українська, Цукуріно, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.
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