Минус более 1100 солдат и 14 танков. Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 638,140 военных.
Главные тезисы
- Более 1100 солдат и 14 танков погибли за сутки в рядах российской армии.
- Украинские силы продолжают активные действия против захватчиков.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения превысило 638 тыс. человек.
- Генштаб сообщил о ликвидации 1130 российских захватчиков и уничтожении значительного количества техники.
- Зафиксировано 187 боевых столкновений, включая атаки на различных направлениях фронта.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1130 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 705 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 17 093 (+13) ед,
артиллерийских систем — 18 177 (+23) ед,
РСЗО — 1189 (+1) ед,
средств ПВО — 947 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 417 (+63) ед,
крылатых ракет — 2 592 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 24 839 (+55) ед,
специальной техники — 3 109 (+0) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.
На Купянском направлении в сутки произошло 15 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки, Новосадового и Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Временного Яра, Ступочек и Белой Горы.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукуриного, Украинского, Дального и Желаемого Первого.
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