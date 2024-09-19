Минус более 1100 солдат и 14 танков. Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

Минус более 1100 солдат и 14 танков. Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

Генштаб ВСУ
Минус более 1100 солдат и 14 танков. Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 638,140 военных.

Главные тезисы

  • Более 1100 солдат и 14 танков погибли за сутки в рядах российской армии.
  • Украинские силы продолжают активные действия против захватчиков.
  • Общее количество потерь российской армии с начала вторжения превысило 638 тыс. человек.
  • Генштаб сообщил о ликвидации 1130 российских захватчиков и уничтожении значительного количества техники.
  • Зафиксировано 187 боевых столкновений, включая атаки на различных направлениях фронта.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1130 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8 705 (+14) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 093 (+13) ед,

  • артиллерийских систем — 18 177 (+23) ед,

  • РСЗО — 1189 (+1) ед,

  • средств ПВО — 947 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 417 (+63) ед,

  • крылатых ракет — 2 592 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24 839 (+55) ед,

  • специальной техники — 3 109 (+0) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло 15 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки и Песчаного.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки, Новосадового и Белогоровки.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Временного Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в направлении населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Красный Яр, Гродовка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукуриного, Украинского, Дального и Желаемого Первого.

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