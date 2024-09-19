Минус более 1100 солдат и 14 танков. Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукуриного, Украинского, Дального и Желаемого Первого.