Мінус понад 1100 солдатів та 14 танків. Генштаб озвучив втрати армії РФ за добу
Категорія
Україна
Дата публікації

Мінус понад 1100 солдатів та 14 танків. Генштаб озвучив втрати армії РФ за добу

Генштаб ЗСУ
Мінус понад 1100 солдатів та 14 танків. Генштаб озвучив втрати армії РФ за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 638 140 військових.

Головні тези:

  • Силами оборони України знищено понад 1100 російських військових та 14 танків за добу.
  • Загальна кількість втрат російської армії становить 638 140 військовослужбовців з початку вторгнення.
  • На різних напрямках фронту зафіксовано 187 бойових зіткнень, найбільша концентрація атак – поблизу Новогродівки.
  • Сили оборони відбили атаки ворога на Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 130 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8 705 (+14) од,

  • бойових броньованих машин — 17 093 (+13) од,

  • артилерійських систем — 18 177 (+23) од,

  • РСЗВ — 1189 (+1) од,

  • засобів ППО — 947 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 328 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 417 (+63) од,

  • крилатих ракет — 2 592 (+0) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 24 839 (+55) од,

  • спеціальної техніки — 3 109 (+0) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень.

  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного.

  • На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Новосадового та Білогорівки.

  • На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр, Гродівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Українська, Дального, та Желанного Першого.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ВМС ЗСУ знищили російські сховища з боєприпасами біля Маріуполя
ВМС ЗСУ
ВМС ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 1100 окупантів РФ, 25 артсистем та 6 танків
Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1100 окупантів РФ, 25 артсистем та 6 танків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Між ЗСУ та армією РФ відбулось 103 боєзіткнення з початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?