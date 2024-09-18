Між ЗСУ та армією РФ відбулось 103 боєзіткнення з початку доби

Російська армія продовжує наступати на різних напрямках фронту, а Сили оборони дають жорстку відсіч. Найбільше боїв фіксується на Покровському та Курахівському напрямках.
Головні тези:
- Найбільша активність російських військ спостерігалася на Курахівському напрямку, де було здійснено 26 атак, з яких 23 вже відбито ЗСУ.
- Значна кількість штурмів також зафіксована на Покровському напрямку — 24 атаки, з яких 3 бої ще тривали станом на 16:00.
- На Куп'янському напрямку відбулося 9 наступальних дій, з яких 7 вже відбито, а 2 бої продовжувалися.
- З початку доби відбулось 103 бойових зіткнення, і половина з них припали на Курахівський та Покровський напрямки.
Актуальна ситуація на фронті 18 вересня
У зведенні Генштабу ЗСУ на 16:00 18 вересня йдеться про 103 бойові зіткнення між ЗСУ та армією РФ.
Окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Сил оборони та бомбардувати мирні міста. Для цього застосовують авіацію, артилерію та міномети.
Актуальна ситуація на фронті 18 вересня:
Російська армія на Харківському напрямку штурмувала позиції ЗСУ поблизу Вовчанська. Ворог залучав авіацію. У Генштабі не вказали кількість штурмів з початку доби.
Дев’ять наступальних дій зафіксовано на Куп’янському напрямку. Сім штурмів вже відкинуто, два бої продовжуються.
На Лиманському напрямку російська армія здійснила сім атак. Два бойових зіткнення тривали станом на 16:00.
З початку доби на Сіверському напрямку зафіксовано два штурми. ЗСУ вже відбили один, другий продовжувався на час написання зведення.
На Краматорському напрямку Сили оборони України відбили три атаки армії РФ. Російська авіація обстріляла Часовий Яр та Дружківку КАБами та НАРами.
Армія РФ здійснила сім штурмів на Торецькому напрямку. Іванопілля та Щербинівку бомбардували КАБами.
На Покровському напрямку вже зафіксовано 24 російських штурми. Станом на 16:00 тривали три бої.
Російська армія з початку доби здійснила 26 атак на Курахівському напрямку. ЗСУ вже відбили 23 штурми.
На Времівському напрямку зафіксовано п’ять наступальних дій армії РФ. Сили оборони України відбили дві атаки, ще три бої тривали станом на 16:00.
Російська армія атакувала позиції ЗСУ поблизу Гуляйполя на Гуляйпільському напрямку.
На Оріхівському напрямку військові ЗС РФ чотири рази штурмувати позиції українських захисників. Один бій триває.
На Придніпровському напрямку росіяни здійснили чотири атаки.
Втрати ЗС РФ у війні проти України
Російська армія продовжує втрачати людей і техніку.
ЗС РФ у війні проти України втратили 637 010 військових.
Оновлені дані про знищену техніку окупаційних військ:
танків — 8691 (+6);
бойових броньованих машин — 17 080 (+3);
артилерійських систем — 18 154 (+25);
РСЗВ — 1188;
засоби ППО — 947;
літаків — 369;
гелікоптерів — 328;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 354 (+25);
крилатих ракет — 2592;
кораблів/катерів — 28;
підводних човнів — 1;
автомобільної техніки та автоцистерн — 24 784 (+45);
спеціальної техніки — 3109 (+18).
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