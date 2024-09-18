Між ЗСУ та армією РФ відбулось 103 боєзіткнення з початку доби

У зведенні Генштабу ЗСУ на 16:00 18 вересня йдеться про 103 бойові зіткнення між ЗСУ та армією РФ.

Окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Сил оборони та бомбардувати мирні міста. Для цього застосовують авіацію, артилерію та міномети.

Найгарячіше зараз на Курахівському та Покровському напрямках. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для недопущення просування противника в глиб української території.

Актуальна ситуація на фронті 18 вересня:

Російська армія на Харківському напрямку штурмувала позиції ЗСУ поблизу Вовчанська. Ворог залучав авіацію. У Генштабі не вказали кількість штурмів з початку доби.

Дев’ять наступальних дій зафіксовано на Куп’янському напрямку. Сім штурмів вже відкинуто, два бої продовжуються.

На Лиманському напрямку російська армія здійснила сім атак. Два бойових зіткнення тривали станом на 16:00.

З початку доби на Сіверському напрямку зафіксовано два штурми. ЗСУ вже відбили один, другий продовжувався на час написання зведення.

На Краматорському напрямку Сили оборони України відбили три атаки армії РФ. Російська авіація обстріляла Часовий Яр та Дружківку КАБами та НАРами.