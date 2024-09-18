Между ВСУ и армией РФ произошло 103 боестолкновения с начала суток

Российская армия продолжает наступать на разных направлениях фронта, а Силы обороны дают жесткий отпор. Больше всего сражений фиксируется на Покровском и Кураховском направлениях.
Главные тезисы
- Наибольшая активность российских войск наблюдалась на Кураховском направлении, где было совершено 26 атак, из которых 23 уже отбиты ВСУ.
- Значительное количество штурмов также зафиксировано на Покровском направлении — 24 атаки, из них 3 боя еще продолжались по состоянию на 16:00.
- На Купянском направлении произошло 9 наступательных действий, из которых 7 уже отражены, а 2 боя продолжались.
- С начала суток произошло 103 боевых столкновений, и половина из них пришлись на Кураховское и Покровское направления.
Актуальная ситуация на фронте 18 сентября
В сводке Генштаба ВСУ на 16:00 18 сентября сообщается о 103 боевых столкновениях между ВСУ и армией РФ.
Оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Сил обороны и бомбить мирные города. Для этого используют авиацию, артиллерию и минометы.
Актуальная ситуация на фронте 18 сентября:
Российская армия на Харьковском направлении штурмовала позиции ВСУ вблизи Волчанска. Враг привлекал авиацию. В Генштабе не указали количество штурмов с начала суток.
Девять наступательных действий зафиксировано на Купянском направлении. Семь штурмов уже отброшены, два боя продолжаются.
На Лиманском направлении российская армия совершила семь атак. Два боевых столкновения продолжались по состоянию на 16:00.
С начала суток на Северском направлении зафиксировано два штурма. ВСУ уже отбили один, второй продолжался на время написания сводки.
На Краматорском направлении Силы обороны Украины отразили три атаки армии РФ. Российская авиация обстреляла Часовой Яр и Дружковку КАБами и НАРами.
Армия РФ совершила семь штурмов на Торецком направлении. Иванополье и Щербиновку бомбили КАБами.
На Покровском направлении уже зафиксировано 24 российских штурма. По состоянию на 16:00 продолжались три боя.
Российская армия с начала суток совершила 26 атак на Кураховском направлении. ВСУ уже отразили 23 штурма.
На Времивском направлении зафиксированы пять наступательных действий армии РФ. Силы обороны Украины отразили две атаки, еще три боя продолжались по состоянию на 16:00.
Российская армия атаковала позиции ВСУ вблизи Гуляйполя на Гуляйпольском направлении.
На Ореховском направлении военные ВС РФ четырежды штурмовали позиции украинских защитников. Один бой продолжается.
На Приднепровском направлении россияне совершили четыре атаки.
Потери ВС РФ в войне против Украины
Российская армия продолжает терять людей и технику.
ВС РФ в войне против Украины потеряли 637 010 военных.
Обновлены данные об уничтоженной технике оккупационных войск:
танков — 8691 (+6);
боевых бронированных машин — 17 080 (+3);
артиллерийских систем — 18 154 (+25);
РСЗО — 1188;
средства ПВО — 947;
самолетов — 369;
вертолетов — 328;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 354 (+25);
крылатых ракет — 2592;
кораблей/катеров — 28;
подводных лодок — 1;
автомобильной техники и автоцистерн — 24 784 (+45);
специальной техники — 3109 (+18).
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