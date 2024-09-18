Между ВСУ и армией РФ произошло 103 боестолкновения с начала суток

В сводке Генштаба ВСУ на 16:00 18 сентября сообщается о 103 боевых столкновениях между ВСУ и армией РФ.

Оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Сил обороны и бомбить мирные города. Для этого используют авиацию, артиллерию и минометы.

Горячее сейчас на Кураховском и Покровском направлениях. Силы обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения противника в глубь украинской территории.

Актуальная ситуация на фронте 18 сентября:

Российская армия на Харьковском направлении штурмовала позиции ВСУ вблизи Волчанска. Враг привлекал авиацию. В Генштабе не указали количество штурмов с начала суток.

Девять наступательных действий зафиксировано на Купянском направлении. Семь штурмов уже отброшены, два боя продолжаются.

На Лиманском направлении российская армия совершила семь атак. Два боевых столкновения продолжались по состоянию на 16:00.

С начала суток на Северском направлении зафиксировано два штурма. ВСУ уже отбили один, второй продолжался на время написания сводки.

На Краматорском направлении Силы обороны Украины отразили три атаки армии РФ. Российская авиация обстреляла Часовой Яр и Дружковку КАБами и НАРами.