Зеленський спростував дані WSJ про 80 тис загиблих військових ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський 20 вересня спростував інформацію видання The Wall street journal про загибель 80 тисяч українських військових з початку повномасштабного вторгнення. Голова держави назвав це брехнею.

Зеленський спростував дані WSJ про кількість загиблих військових

Голова держави зробив заяву під час зустрічі з журналістами. За його словами, дані іноземного видання значно завищенні.

80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Значно. Володимир Зеленський Президент України

Президент України називав втрати ЗСУ станом на 25 лютого 2024 року. За 24 місяці повномасштабної війни Україна втратила 31 тисячу військовослужбовців.

Зазначимо, що дані про кількість загиблих представників Сил оборони є державною таємницею. Її не розкривають, аби не допомагати ворогу.

Інформацію західного видання про втрати ЗСУ також прокоментував народний депутат Роман Костенко. Він назвав оприлюднені дані завищеними.

WSJ опублікувало статтю про втрати ЗСУ та ЗС РФ

Видання 17 вересня оприлюднило матеріал з інформацією про кількість загиблих військовослужбовців з обох армій.

У боях за Україну нібито загинуло близько 80 тис військових ЗСУ. Кількість поранених оцінили у 400 тис.

Значно більші неповоротні втрати у російської армії. Їх оцінили у 200 тис, ще 400 тис російських військових були поранені.