ВСУ отразили 13 атак армии РФ на Лиманском направлении

Оперативная информация по состоянию на 16.00 21.09.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов в Харьковской, Черниговской и Сумской пострадали, в частности, общины населенных пунктов Павловка, Луговка, Любимовка, Дегтярное, Возрожденское, Ромашково, Хмелев, Мезеновка, Бруски, Бобиловка, Рудак, Рудак Свободная Слобода.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по районам Гириного, Победы, Новенького, Ястребиного и Шалыгиного.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне близ Выемки на Северском направлении. Одно боестолкновение завершено без успеха для противника.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 14 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Чернещина, Невское, Торское, Новосадово и Терны. Тринадцать боев завершились, еще один — продолжается. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Купянском направлении российские оккупанты пять раз атаковали Силы обороны в районах Синьковки, Степной, Новоселовки, Лозовой и Стельмаховки. Одно боестолкновение еще продолжается. По Купянску и Ковшаровке вражеская авиация нанесла удары пятью управляемыми авиационными бомбами.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отражали семь атак российских захватчиков вблизи Калиновки, Майского и Андреевки. Три вражеских штурма еще продолжаются. Авиация кафиров нанесла удары КАБами и НАРАми по Временному Яру, Ивановскому, Предтечиному и Ступочкам.

В Торецком направлении агрессор восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка. Враг активно применяет авиацию. По Торецку, Белой Горе, Александро-Калиновому нанес удары КАБами, а по Дружбе и Дачному бил неуправляемыми авиационными ракетами.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 12 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецка, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 10 атак противника, два боестолкновения — еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 13 раз в сторону населенных пунктов Цукурино, Горняк, Желание Первое, Георгиевка, Екатериновка и Константиновка. Семь попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбито.

На Времивском направлении произошло четыре вражеских атаки недалеко от Катериновки и Угледара. Один бой продолжается.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики безуспешно атаковали в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции сил обороны вблизи Работино, Новоандреевки и Новоданиловки. Одно боестолкновение еще продолжается.