ЗСУ знищили майже 9 тис солдатів та 88 танків армії РФ за тиждень

Протягом тижня українські захисники ліквідували 8620 російських військових. Також їм вдалося знищити 224 артсистеми та 159 ББМ.

Які втрати російської армії протягом останнього тижня

Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, за тиждень з 15 по 22 вересня втрати противника склали близько 8620 осіб особового складу.

Також ЗСУ вдалось знищити:

88 танків;

159 бойових броньованих машин;

224 артилерійських системи;

9 РСЗВ;

2 установки ППО;

339 одиниць автотехніки;

60 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, українські військові знищили щонайменше три ворожих ракети та 394 БПЛА. Загалом знищено 1278 одиниць озброєння та військової техніки.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1500 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 8768 (+22) од,

бойових броньованих машин — 17222 (+52) од,

артилерійських систем — 18333 (+63) од,

РСЗВ — 1195 (+2) од,

засоби ППО — 949 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15628 (+67),

крилаті ракети — 2595 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 25023 (+57) од,

спеціальна техніка — 3144 (+19)

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Терн, Макіївки, Новосадового та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Калинівки, Майського, Андріївки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки.