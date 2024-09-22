ЗСУ знищили майже 9 тис солдатів та 88 танків армії РФ за тиждень

Протягом тижня українські захисники ліквідували 8620 російських військових. Також їм вдалося знищити 224 артсистеми та 159 ББМ.
Головні тези:
- Українські захисники знищили понад 8600 російських військових та більше 1200 одиниць військової техніки за останній тиждень.
- Огляд втрат армії РФ за тиждень включає інформацію про загибель танків, артилерійських систем, РСЗВ та іншої техніки.
- Генштаб повідомив про знищення понад 1500 російських військовиків за добу, а також про втрати у техніці, включаючи танки, бронемашини та літаки.
- Зафіксовано 163 бойових зіткнень за минулу добу на різних напрямках, де ворог намагався прорвати оборону українських військових.
- Найбільша концентрація ворожих атак була зафіксована поблизу неконтрольованих територій і населених пунктів в окупованих районах.
Які втрати російської армії протягом останнього тижня
Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, за тиждень з 15 по 22 вересня втрати противника склали близько 8620 осіб особового складу.
Також ЗСУ вдалось знищити:
88 танків;
159 бойових броньованих машин;
224 артилерійських системи;
9 РСЗВ;
2 установки ППО;
339 одиниць автотехніки;
60 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українські військові знищили щонайменше три ворожих ракети та 394 БПЛА. Загалом знищено 1278 одиниць озброєння та військової техніки.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1500 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8768 (+22) од,
бойових броньованих машин — 17222 (+52) од,
артилерійських систем — 18333 (+63) од,
РСЗВ — 1195 (+2) од,
засоби ППО — 949 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15628 (+67),
крилаті ракети — 2595 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 25023 (+57) од,
спеціальна техніка — 3144 (+19)
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Терн, Макіївки, Новосадового та Білогорівки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Калинівки, Майського, Андріївки та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки.
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