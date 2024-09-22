ВСУ уничтожили почти 9 тыс солдат и 88 танков армии РФ за неделю

В течение недели украинские защитники ликвидировали 8620 российских военных. Также им удалось уничтожить 224 артсистемы и 159 ББМ.
Главные тезисы
- Украинская армия уничтожила около 8620 российских военных за неделю, включая 88 танков и 159 ББМ.
- По данным Генштаба, силы обороны уничтожили за сутки 1500 российских захватчиков, а также значительное количество военной техники.
- За прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения на различных направлениях. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ населенного пункта Селидово.
- Украинские защитники успешно остановили штурмовые и наступательные действия противника в нескольких населенных пунктах на разных направлениях.
- Общее количество уничтоженной украинскими военными вооружения и военной техники составило 1278 единиц.
Какие потери русской армии в течение последней недели
Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю с 15 по 22 сентября потери противника составили около 8620 человек личного состава.
Также ВСУ удалось уничтожить:
88 танков;
159 боевых бронированных машин;
224 артиллерийские системы;
9 РСЗО;
2 установки ПВО;
339 единиц автотехники;
60 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинские военные уничтожили по меньшей мере три вражеских ракеты и 394 БПЛА. В общей сложности уничтожено 1278 единиц вооружения и военной техники.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1500 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8768 (+22) ед,
боевых бронированных машин — 17222 (+52) ед,
артиллерийских систем — 18333 (+63) ед,
РСЗО — 1195 (+2) ед,
средства ПВО — 949 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15628 (+67),
крылатые ракеты — 2595 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 25023 (+57) ед,
специальная техника — 3144 (+19)
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновений.
На лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Терна, Макеевки, Новосадового и Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Калиновки, Майского, Андреевки и Белой Горы.
На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 12 атак неподалеку от Нелиповки, Торецкая и Щербиновки.
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