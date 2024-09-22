ВСУ уничтожили почти 9 тыс солдат и 88 танков армии РФ за неделю
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили почти 9 тыс солдат и 88 танков армии РФ за неделю

ВСУ уничтожили почти 9 тыс солдат и 88 танков армии РФ за неделю
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В течение недели украинские защитники ликвидировали 8620 российских военных. Также им удалось уничтожить 224 артсистемы и 159 ББМ.

Главные тезисы

  • Украинская армия уничтожила около 8620 российских военных за неделю, включая 88 танков и 159 ББМ.
  • По данным Генштаба, силы обороны уничтожили за сутки 1500 российских захватчиков, а также значительное количество военной техники.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения на различных направлениях. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ населенного пункта Селидово.
  • Украинские защитники успешно остановили штурмовые и наступательные действия противника в нескольких населенных пунктах на разных направлениях.
  • Общее количество уничтоженной украинскими военными вооружения и военной техники составило 1278 единиц.

Какие потери русской армии в течение последней недели

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю с 15 по 22 сентября потери противника составили около 8620 человек личного состава.

Также ВСУ удалось уничтожить:

  • 88 танков;

  • 159 боевых бронированных машин;

  • 224 артиллерийские системы;

  • 9 РСЗО;

  • 2 установки ПВО;

  • 339 единиц автотехники;

  • 60 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские военные уничтожили по меньшей мере три вражеских ракеты и 394 БПЛА. В общей сложности уничтожено 1278 единиц вооружения и военной техники.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1500 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8768 (+22) ед,

  • боевых бронированных машин — 17222 (+52) ед,

  • артиллерийских систем — 18333 (+63) ед,

  • РСЗО — 1195 (+2) ед,

  • средства ПВО — 949 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 15628 (+67),

  • крылатые ракеты — 2595 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 25023 (+57) ед,

  • специальная техника — 3144 (+19)

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновений.

  • На лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Терна, Макеевки, Новосадового и Белогоровки.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Калиновки, Майского, Андреевки и Белой Горы.

  • На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 12 атак неподалеку от Нелиповки, Торецкая и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в направлении населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Красный Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидова.

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ВСУ уничтожили 1500 солдат РФ, 22 танка и 63 артсистемы
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ВСУ уничтожили 1500 солдат РФ, 22 танка и 63 артсистемы

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