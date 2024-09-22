ВСУ уничтожили почти 9 тыс солдат и 88 танков армии РФ за неделю

В течение недели украинские защитники ликвидировали 8620 российских военных. Также им удалось уничтожить 224 артсистемы и 159 ББМ.

Какие потери русской армии в течение последней недели

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю с 15 по 22 сентября потери противника составили около 8620 человек личного состава.

Также ВСУ удалось уничтожить:

88 танков;

159 боевых бронированных машин;

224 артиллерийские системы;

9 РСЗО;

2 установки ПВО;

339 единиц автотехники;

60 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские военные уничтожили по меньшей мере три вражеских ракеты и 394 БПЛА. В общей сложности уничтожено 1278 единиц вооружения и военной техники.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1500 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 8768 (+22) ед,

боевых бронированных машин — 17222 (+52) ед,

артиллерийских систем — 18333 (+63) ед,

РСЗО — 1195 (+2) ед,

средства ПВО — 949 (+0) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 15628 (+67),

крылатые ракеты — 2595 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 25023 (+57) ед,

специальная техника — 3144 (+19)

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновений.

На лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Терна, Макеевки, Новосадового и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Калиновки, Майского, Андреевки и Белой Горы.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 12 атак неподалеку от Нелиповки, Торецкая и Щербиновки.