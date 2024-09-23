ЗСУ знищили понад 1300 окупантів РФ, 16 танків та 81 артсистему

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 643 750 військових.
Головні тези:
- Українські ЗСУ знищили понад 1300 окупантів РФ, 16 танків та 81 артилерійську систему.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 643 750 військових.
- Протягом минулої доби зафіксовано 162 бойових зіткнень, де українські сили відбили штурмові дії противника на різних напрямках.
- На фронті активно діють українські військові, які уперто відстоюють свою територію та наносять удари по ворожій техніці та військовослужбовцях.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 330 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8 784 (+16) од,
бойових броньованих машин — 17 252 (+30) од,
артилерійських систем — 18 414 (+81) од,
РСЗВ — 1 197 (+2) од,
засобів ППО — 949 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 699 (+71) од,
крилатих ракет — 2 595 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 25 102 (+79) од,
спеціальної техніки — 3 145 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 162 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки.
На Лиманському напрямку наші війська відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка, Чернещина, Дружелюбівка, Новосадове та Діброва.
На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Калинівки, Кліщіївки, Григорівки та Ступочків.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 9 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Дачного, Торецька та Щербинівки. Окрім того, штурмував поблизу Неліпівки.
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