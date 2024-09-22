ЗСУ відбивають численні атаки армії РФ в районах Покровська та Курахового
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбивають численні атаки армії РФ в районах Покровська та Курахового

Генштаб ЗСУ
Артилерія ЗСУ
Read in English

За інформацією Генштабу, від початку доби між українськими військовими і окупаційною армією РФ відбулось 65 боєзіткнень на фронті. Найбільш напруженою залишається ситуація в районах Покровська та Курахового на Донеччині. 

Головні тези:

  •  ЗСУ відбивають численні атаки російських окупантів у районах Покровська та Курахового.
  • Протистояння між українськими військами та російською армією РФ посилюється, особливо в районах Покровська, Курахового та інших на фронті.
  • За останній час українські війська відбили численні атаки в різних локаціях на Донеччині та інших областях.
  • Окупаційна армія РФ продовжує намагатися прорвати оборону ЗСУ, але українські війська успішно відбивають атаки.
  • Ситуація на фронті залишається напруженою, і українські ЗСУ продовжують боротьбу за територіальну цілісність країни.

Що відомо про ситуацію на фронті від початку доби

Зазначається, що на Харківщині зафіксовано 2 атаки російських окупантів у районі Вовчанська. Наразі там триває ще один бій.

В районі Куп’янська злочинна армія РФ протягом дня здійснювала безуспішні спроби просунутись до позицій ЗСУ в районах Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. Наразі тривають ще 5 боїв.

У напрямку Лимана на Донеччині кількість ворожих атак зросла до 5. Бойові дії точились поблизу Чернещини, Дружелюбівки, Новосадового та Діброви. Наразі продовжуються ще 2 боєзіткнення.

У напрямку Сіверська окупанти безуспішно намагались прорвати оборону ЗСУ поблизу Виїмки.

У напрямку Краматорська триває відбиття українськими військовими двох атак російських окупантів біля Калинівки та Кліщіївки.

При цьому вже відбито 5 ворожих атак поблизу Григорівки та Ступочків.

У напрямку Торецька російські окупанти за підтримки авіації 4 рази намагались атакувати поблизу Дачного, Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

Наразі триває ще один бій поблизу Торецька.

Найбільша кількість ворожих атак від початку доби зафіксована у напрямку Покровська. Зафіксовано 21 боєзіткнення різної інтенсивності.

Наразі тривають бої у шести локаціях в районах Новоторецька, Гродівки, Новогродівки та Маринівки.

Зазначається, що складна ситуація зберігається в районі Курахового. Відбито 6 ворожих штурмів поблизу Гірника, Цукуриного, Желанного Другого та Катеринівки.

Ще 4 бої з російськими окупантами тривають поблизу Костянтинівки та Гірника.

Ворожі атаки також були зафіксовані неподалік Вугледару та Водяного. Там зараз точаться 4 боєзіткнення.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

У Запорізькій області російські окупанти від початку дня наступальних дій не проводили. Противник завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціям наших військ та населеним пунктам.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області українськими військовими відбито 1 ворожу атаку.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили 1500 солдатів РФ, 22 танки та 63 артсистеми
Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили 1500 солдатів РФ, 22 танки та 63 артсистеми
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ втратила снарядів на 2-3 місяці внаслідок удару ЗСУ по арсеналу у Торопці — естонська розвідка
РФ втратила снарядів на 2-3 місяці внаслідок удару ЗСУ по арсеналу у Торопці — естонська розвідка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили майже 9 тис солдатів та 88 танків армії РФ за тиждень
ЗСУ знищили майже 9 тис солдатів та 88 танків армії РФ за тиждень

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?