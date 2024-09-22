За інформацією Генштабу, від початку доби між українськими військовими і окупаційною армією РФ відбулось 65 боєзіткнень на фронті. Найбільш напруженою залишається ситуація в районах Покровська та Курахового на Донеччині.
Головні тези:
- ЗСУ відбивають численні атаки російських окупантів у районах Покровська та Курахового.
- Протистояння між українськими військами та російською армією РФ посилюється, особливо в районах Покровська, Курахового та інших на фронті.
- За останній час українські війська відбили численні атаки в різних локаціях на Донеччині та інших областях.
- Окупаційна армія РФ продовжує намагатися прорвати оборону ЗСУ, але українські війська успішно відбивають атаки.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, і українські ЗСУ продовжують боротьбу за територіальну цілісність країни.
Що відомо про ситуацію на фронті від початку доби
Зазначається, що на Харківщині зафіксовано 2 атаки російських окупантів у районі Вовчанська. Наразі там триває ще один бій.
В районі Куп’янська злочинна армія РФ протягом дня здійснювала безуспішні спроби просунутись до позицій ЗСУ в районах Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. Наразі тривають ще 5 боїв.
У напрямку Лимана на Донеччині кількість ворожих атак зросла до 5. Бойові дії точились поблизу Чернещини, Дружелюбівки, Новосадового та Діброви. Наразі продовжуються ще 2 боєзіткнення.
У напрямку Сіверська окупанти безуспішно намагались прорвати оборону ЗСУ поблизу Виїмки.
У напрямку Краматорська триває відбиття українськими військовими двох атак російських окупантів біля Калинівки та Кліщіївки.
При цьому вже відбито 5 ворожих атак поблизу Григорівки та Ступочків.
У напрямку Торецька російські окупанти за підтримки авіації 4 рази намагались атакувати поблизу Дачного, Торецька, Щербинівки та Неліпівки.
Наразі триває ще один бій поблизу Торецька.
Найбільша кількість ворожих атак від початку доби зафіксована у напрямку Покровська. Зафіксовано 21 боєзіткнення різної інтенсивності.
Наразі тривають бої у шести локаціях в районах Новоторецька, Гродівки, Новогродівки та Маринівки.
Зазначається, що складна ситуація зберігається в районі Курахового. Відбито 6 ворожих штурмів поблизу Гірника, Цукуриного, Желанного Другого та Катеринівки.
Ще 4 бої з російськими окупантами тривають поблизу Костянтинівки та Гірника.
Ворожі атаки також були зафіксовані неподалік Вугледару та Водяного. Там зараз точаться 4 боєзіткнення.
Що відомо про ситуацію на південному фронті
У Запорізькій області російські окупанти від початку дня наступальних дій не проводили. Противник завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціям наших військ та населеним пунктам.
На лівобережжі Дніпра у Херсонській області українськими військовими відбито 1 ворожу атаку.
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