По информации Генштаба, с начала суток между украинскими военными и оккупационной армией РФ произошло 65 боеприкосновений на фронте. Наиболее напряженной остается ситуация в районах Покровска и Курахово Донецкой области.
Главные тезисы
- В районах Покровска и Курахово в Донецкой области ВСУ успешно отражают атаки российских оккупантов.
- Украинские военные активно борются за территориальную целостность страны, отражая многочисленные атаки на восточном фронте.
- Сложная ситуация сохраняется на фронте, где продолжаются бои в разных локациях, включая Курахово и другие районы.
- Украинские войска успешно противостоят попыткам прорыва обороны со стороны оккупационной армии РФ.
- Ситуация на фронте остается напряженной, и украинские ВСУ продолжают активные действия для защиты территории страны.
Что известно о ситуации на фронте с начала суток
Отмечается, что в Харьковской области зафиксированы 2 атаки российских оккупантов в районе Волчанска. Сейчас там идет еще один бой.
В районе Купянская преступная армия РФ в течение дня предпринимала безуспешные попытки продвинуться к позициям ВСУ в районах Петропавловки, Синковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются еще 5 боев.
В направлении Лимана на Донетчине количество вражеских атак возросло до 5. Боевые действия шли около Чернещины, Дружелюбовки, Новосадового и Дибровы. В настоящее время продолжаются еще 2 боестолкновения.
В направлении Северского оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Выимки.
В направлении Краматорска продолжается отражение украинскими военными двух атак российских окупантов возле Калиновки и Клищиевки.
При этом уже отражены 5 вражеских атак вблизи Григоровки и Ступочков.
В направлении Торецкого российские оккупанты при поддержке авиации 4 раза пытались атаковать вблизи Дачного, Торецкого, Щербиновки и Нелиповки.
В настоящее время продолжается еще один бой вблизи Торецкого.
Наибольшее количество вражеских атак с начала суток зафиксировано в направлении Покровска. Зафиксировано 21 боестолкновение разной интенсивности.
В настоящее время продолжаются бои в шести локациях в районах Новоторецка, Гродовки, Новогродовки и Мариновки.
Сложная ситуация сохраняется в районе Курахово. Отражены 6 вражеских штурмов вблизи Горняка, Цукуриного, Желаемого Второго и Екатериновки.
Еще 4 боя с российскими оккупантами продолжаются вблизи Константиновки и Горняка.
Вражеские атаки также были зафиксированы недалеко от Угледара и Водяного. Там сейчас идут 4 боестолкновения.
Что известно о ситуации на южном фронте
В Запорожской области российские кафиры с начала дня наступательных действий не проводили. Противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам.
На левобережье Днепра в Херсонской области украинскими военными отражена 1 вражеская атака.
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