По информации Генштаба, с начала суток между украинскими военными и оккупационной армией РФ произошло 65 боеприкосновений на фронте. Наиболее напряженной остается ситуация в районах Покровска и Курахово Донецкой области.

Что известно о ситуации на фронте с начала суток

Отмечается, что в Харьковской области зафиксированы 2 атаки российских оккупантов в районе Волчанска. Сейчас там идет еще один бой.

В районе Купянская преступная армия РФ в течение дня предпринимала безуспешные попытки продвинуться к позициям ВСУ в районах Петропавловки, Синковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются еще 5 боев.

В направлении Лимана на Донетчине количество вражеских атак возросло до 5. Боевые действия шли около Чернещины, Дружелюбовки, Новосадового и Дибровы. В настоящее время продолжаются еще 2 боестолкновения.

В направлении Северского оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Выимки.

В направлении Краматорска продолжается отражение украинскими военными двух атак российских окупантов возле Калиновки и Клищиевки.

При этом уже отражены 5 вражеских атак вблизи Григоровки и Ступочков.

В направлении Торецкого российские оккупанты при поддержке авиации 4 раза пытались атаковать вблизи Дачного, Торецкого, Щербиновки и Нелиповки.

В настоящее время продолжается еще один бой вблизи Торецкого.

Наибольшее количество вражеских атак с начала суток зафиксировано в направлении Покровска. Зафиксировано 21 боестолкновение разной интенсивности.

В настоящее время продолжаются бои в шести локациях в районах Новоторецка, Гродовки, Новогродовки и Мариновки.

Сложная ситуация сохраняется в районе Курахово. Отражены 6 вражеских штурмов вблизи Горняка, Цукуриного, Желаемого Второго и Екатериновки.

Еще 4 боя с российскими оккупантами продолжаются вблизи Константиновки и Горняка.

Вражеские атаки также были зафиксированы недалеко от Угледара и Водяного. Там сейчас идут 4 боестолкновения.

Что известно о ситуации на южном фронте

В Запорожской области российские кафиры с начала дня наступательных действий не проводили. Противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам.

На левобережье Днепра в Херсонской области украинскими военными отражена 1 вражеская атака.