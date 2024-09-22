ВСУ отражают многочисленные атаки армии РФ в районах Покровска и Курахово
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отражают многочисленные атаки армии РФ в районах Покровска и Курахово

Генштаб ВСУ
артиллерия ВСУ
Read in English
Читати українською

По информации Генштаба, с начала суток между украинскими военными и оккупационной армией РФ произошло 65 боеприкосновений на фронте. Наиболее напряженной остается ситуация в районах Покровска и Курахово Донецкой области.

Главные тезисы

  • В районах Покровска и Курахово в Донецкой области ВСУ успешно отражают атаки российских оккупантов.
  • Украинские военные активно борются за территориальную целостность страны, отражая многочисленные атаки на восточном фронте.
  • Сложная ситуация сохраняется на фронте, где продолжаются бои в разных локациях, включая Курахово и другие районы.
  • Украинские войска успешно противостоят попыткам прорыва обороны со стороны оккупационной армии РФ.
  • Ситуация на фронте остается напряженной, и украинские ВСУ продолжают активные действия для защиты территории страны.

Что известно о ситуации на фронте с начала суток

Отмечается, что в Харьковской области зафиксированы 2 атаки российских оккупантов в районе Волчанска. Сейчас там идет еще один бой.

В районе Купянская преступная армия РФ в течение дня предпринимала безуспешные попытки продвинуться к позициям ВСУ в районах Петропавловки, Синковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются еще 5 боев.

В направлении Лимана на Донетчине количество вражеских атак возросло до 5. Боевые действия шли около Чернещины, Дружелюбовки, Новосадового и Дибровы. В настоящее время продолжаются еще 2 боестолкновения.

В направлении Северского оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Выимки.

В направлении Краматорска продолжается отражение украинскими военными двух атак российских окупантов возле Калиновки и Клищиевки.

При этом уже отражены 5 вражеских атак вблизи Григоровки и Ступочков.

В направлении Торецкого российские оккупанты при поддержке авиации 4 раза пытались атаковать вблизи Дачного, Торецкого, Щербиновки и Нелиповки.

В настоящее время продолжается еще один бой вблизи Торецкого.

Наибольшее количество вражеских атак с начала суток зафиксировано в направлении Покровска. Зафиксировано 21 боестолкновение разной интенсивности.

В настоящее время продолжаются бои в шести локациях в районах Новоторецка, Гродовки, Новогродовки и Мариновки.

Сложная ситуация сохраняется в районе Курахово. Отражены 6 вражеских штурмов вблизи Горняка, Цукуриного, Желаемого Второго и Екатериновки.

Еще 4 боя с российскими оккупантами продолжаются вблизи Константиновки и Горняка.

Вражеские атаки также были зафиксированы недалеко от Угледара и Водяного. Там сейчас идут 4 боестолкновения.

Что известно о ситуации на южном фронте

В Запорожской области российские кафиры с начала дня наступательных действий не проводили. Противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам.

На левобережье Днепра в Херсонской области украинскими военными отражена 1 вражеская атака.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 1500 солдат РФ, 22 танка и 63 артсистемы
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 1500 солдат РФ, 22 танка и 63 артсистемы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ потеряла снарядов на 2-3 месяца из-за удара ВСУ по арсеналу в Торопце — эстонская разведка
РФ потеряла снарядов на 2-3 месяца из-за удара ВСУ по арсеналу в Торопце — эстонская разведка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили почти 9 тыс солдат и 88 танков армии РФ за неделю
ВСУ уничтожили почти 9 тыс солдат и 88 танков армии РФ за неделю

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?