РФ потеряла снарядов на 2-3 месяца из-за удара ВСУ по арсеналу в Торопце — эстонская разведка

В результате удара по составу в Торопце Тверской области 18 сентября РФ потеряла снарядов на 2-3 месяца.

Эстонская разведка озвучила последствия уничтожения ракетного арсенала в Торопце

Как заявил руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии, полковник Антс Кивиселг, дополнительные боеприпасы, еще не хранившиеся на складе в Торопце, были перевезены туда поездом незадолго до удара.

Сдетонированы 30 тысяч тонн взрывоопасных боеприпасов, это 750 тысяч снарядов. Если брать среднюю боевую скорость, Российская Федерация выпускает 10 тысяч снарядов в неделю. Это запас боеприпасов на два-три месяца, — сообщил полковник Антс Кивиселг. Поделиться

По мнению Кивиселга, влияние этой потери окупантов на фронте можно будет увидеть уже в ближайшие недели.

Украинские дроны атаковали ракетный арсенал в Тверской области РФ

18 сентября дроны Сил обороны Украины успешно атаковали обширный состав главного ракетно-артиллерийского управления в Тверской области РФ.

По данным источников в украинской разведке, это общая операция ГУР, СБУ и ССО.

Мощная вторичная детонация повлекла за собой значительную панику среди местного населения, поскольку образовавшийся «гриб» напоминал следствие взрыва ядерного заряда.

Также спутники NASA зафиксировали тепловые показатели почти на всей территории 107 арсенала ГРАУ.

Известно, что серией прямых попаданий уничтожены значительные запасы северокорейских баллистических ракет KN23, ракеты к РСЗО "Град", систем ПВО С-300 и баллистические ракеты к системе "Искандер".

Также в Тверской области после атаки на склад с боеприпасами произошли землетрясения. Магнитуда мощного составила 2,8 балла.