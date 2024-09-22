РФ втратила снарядів на 2-3 місяці внаслідок удару ЗСУ по арсеналу у Торопці — естонська розвідка

Внаслідок удару по складу в Торопці Тверської області 18 вересня, РФ втратила снарядів на 2-3 місяці.
Головні тези:
- Удар українських дронів по ракетному арсеналу у Тверській області призвів до втрати РФ снарядів на 2-3 місяці, за даними естонської розвідки.
- Полковник Антс Ківіселг заявив, що додаткові боєприпаси, які не зберігалися на складі у Торопці, були знищені внаслідок удару.
- У результаті атаки було здетоновано 30 тисяч тонн боєприпасів, що відповідає 750 тисячам снарядів — це запас на 2-3 місяці виробництва для РФ.
- Дрони Сил оборони України успішно атакували ракетний арсенал у Тверській області, знищивши значні запаси балістичних ракет та систем ППО С-300.
Естонська розвідка озвучила наслідки знищення ракетного арсеналу у Торопці
Як заявив керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії, полковник Антс Ківіселг, додаткові боєприпаси, які ще не зберігалися на складі у Торопці, були перевезені туди потягом незадовго до удару.
На думку Ківіселга, вплив цієї втрати окупантів на фронті можна буде побачити вже найближчими тижнями.
Українські дрони атакували ракетний арсенал у Тверській області РФ
18 вересня дрони Сил оборони України успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління у Тверській області РФ.
За даними джерел в українській розвідці, це спільна операція ГУР, СБУ та ССО.
Потужна вторинна детонація спричинила значну паніку серед місцевого населення, оскільки «гриб» що утворився нагадував наслідок вибуху ядерного заряду.
Також супутники NASA зафіксували теплові показники майже на всій території 107-го арсеналу ГРАУ.
Відомо, що серією прямих влучань знищено значні запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, ракети до РСЗО «Град», систем ППО С-300 та балістичні ракети до системи «Іскандер».
Також у Тверській області після атаки на склад з боєприпасами, стались землетруси. Магнітуда найпотужнішого склала 2,8 бали.
Загалом в атаці було задіяно більше сотні ударних безпілотників. Відстань до цілі від державного кордону України складає близько 500 кілометрів.
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