РФ втратила снарядів на 2-3 місяці внаслідок удару ЗСУ по арсеналу у Торопці — естонська розвідка

Внаслідок удару по складу в Торопці Тверської області 18 вересня, РФ втратила снарядів на 2-3 місяці.

Естонська розвідка озвучила наслідки знищення ракетного арсеналу у Торопці

Як заявив керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії, полковник Антс Ківіселг, додаткові боєприпаси, які ще не зберігалися на складі у Торопці, були перевезені туди потягом незадовго до удару.

Здетоновано 30 тисяч тонн вибухонебезпечних боєприпасів, це 750 тисяч снарядів. Якщо брати середню бойову швидкість, то Російська Федерація випускає 10 тисяч снарядів на тиждень. Тож це запас боєприпасів на два-три місяці, — повідомив полковник Антс Ківіселг. Поширити

На думку Ківіселга, вплив цієї втрати окупантів на фронті можна буде побачити вже найближчими тижнями.

Українські дрони атакували ракетний арсенал у Тверській області РФ

18 вересня дрони Сил оборони України успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління у Тверській області РФ.

За даними джерел в українській розвідці, це спільна операція ГУР, СБУ та ССО.

Потужна вторинна детонація спричинила значну паніку серед місцевого населення, оскільки «гриб» що утворився нагадував наслідок вибуху ядерного заряду.

Також супутники NASA зафіксували теплові показники майже на всій території 107-го арсеналу ГРАУ.

Відомо, що серією прямих влучань знищено значні запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, ракети до РСЗО «Град», систем ППО С-300 та балістичні ракети до системи «Іскандер».

Також у Тверській області після атаки на склад з боєприпасами, стались землетруси. Магнітуда найпотужнішого склала 2,8 бали.