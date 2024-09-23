ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ, 16 танков и 81 артсистему
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ, 16 танков и 81 артсистему

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ, 16 танков и 81 артсистему
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 643 750 военных.

Главные тезисы

  • Украинская армия успешно ликвидирует солдат Российской Федерации, нанося значительные потери военной технике противника.
  • Силы обороны Украины отразили 162 боевых столкновения, нанеся серьезные потери, включая уничтожение 16 танков и 81 артиллерийской системы РФ.
  • Генштаб сообщает о успешной обороне украинских войск на различных направлениях, демонстрируя высокую боеспособность и дисциплину защитников.
  • Потери армии Российской Федерации за сутки составили 1330 захватчиков и значительное количество техники, включая танки, боевые машины и артиллерию.
  • На фронте зафиксировано 162 боевых столкновения, где украинские войска успешно отражали атаки противника на различных направлениях, обеспечивая безопасность и стабильность на линии фронта.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1330 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8 784 (+16) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 252 (+30) ед,

  • артиллерийских систем — 18 414 (+81) ед,

  • РСЗО — 1 197 (+2) ед,

  • средств ПВО — 949 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 699 (+71) ед,

  • крылатых ракет — 2 595 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 25 102 (+79) ед,

  • специальной техники — 3 145 (+1) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 162 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении количество боеприкосновений составило 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки.

  • На Лиманском направлении наши войска отразили 13 штурмов окупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка, Чернещина, Дружелюбовка, Новосадово и Диброва.

  • На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Калиновки, Клищиевки, Григорьевки и Ступочков.

  • На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 9 атак. Усилия сосредотачивались в районах населенных пунктов Дачного, Торецкая и Щербиновки. Кроме того, штурмовал близ Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 35 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Красного Яра, Воздвиженки, Новоторецкая, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки, Миролюбовки и Михайловки.

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