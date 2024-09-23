ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ, 16 танков и 81 артсистему

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 643 750 военных.
Главные тезисы
- Украинская армия успешно ликвидирует солдат Российской Федерации, нанося значительные потери военной технике противника.
- Силы обороны Украины отразили 162 боевых столкновения, нанеся серьезные потери, включая уничтожение 16 танков и 81 артиллерийской системы РФ.
- Генштаб сообщает о успешной обороне украинских войск на различных направлениях, демонстрируя высокую боеспособность и дисциплину защитников.
- Потери армии Российской Федерации за сутки составили 1330 захватчиков и значительное количество техники, включая танки, боевые машины и артиллерию.
- На фронте зафиксировано 162 боевых столкновения, где украинские войска успешно отражали атаки противника на различных направлениях, обеспечивая безопасность и стабильность на линии фронта.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1330 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 784 (+16) ед,
боевых бронированных машин — 17 252 (+30) ед,
артиллерийских систем — 18 414 (+81) ед,
РСЗО — 1 197 (+2) ед,
средств ПВО — 949 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 699 (+71) ед,
крылатых ракет — 2 595 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 25 102 (+79) ед,
специальной техники — 3 145 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 162 боевых столкновений.
На Купянском направлении количество боеприкосновений составило 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки.
На Лиманском направлении наши войска отразили 13 штурмов окупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка, Чернещина, Дружелюбовка, Новосадово и Диброва.
На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Калиновки, Клищиевки, Григорьевки и Ступочков.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 9 атак. Усилия сосредотачивались в районах населенных пунктов Дачного, Торецкая и Щербиновки. Кроме того, штурмовал близ Нелиповки.
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