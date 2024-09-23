ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ, 16 танков и 81 артсистему

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1330 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 162 боевых столкновений.

На Купянском направлении количество боеприкосновений составило 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 13 штурмов окупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка, Чернещина, Дружелюбовка, Новосадово и Диброва.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Калиновки, Клищиевки, Григорьевки и Ступочков.