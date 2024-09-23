ВСУ отразили 18 атак на Покровском направлении с начала суток

С начала суток 23 сентября Силы обороны Украины уже отразили большинство атак российской армии. Оккупационные войска совершили 89 штурмов. Большинство из них уже отбиты без успехов для врага, несколько боев продолжались по состоянию на 16:00.
Главные тезисы
- Российская армия продолжает обстреливать приграничные районы Черниговщины и Сумщины, а также нанесла удары по Курской области.
- С начала суток зафиксировано 89 российских штурмов на территории Украины.
- Наибольшее количество атак произошло на Покровском направлении (18), Торецком (13), Лиманском и Кураховском (по 12 боев) направлениях.
- На большинстве направлений ВСУ успешно отражают атаки противника, в частности, на Покровском, Кураховском и Ореховском.
- По состоянию на 16:00 продолжались бои на нескольких направлениях, включая Лиманское, Торецкое и Кураховское, где ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск.
Актуальная ситуация на фронте 23 сентября
Российская армия продолжает обстреливать пограничные районы Черниговской и Сумской области. Пострадали более десяти населенных пунктов.
Общее количество российских штурмов на территории Украины уже достигло 89 с начала суток. Актуальная ситуация на фронте согласно данным Генштаба на 16:00 23 сентября:
На Харьковском направлении российская армия пыталась продвинуться вблизи Липцев. Зафиксирована одна попытка штурма, без успеха для оккупационных войск.
На Купянском направлении ВС РФ атаковали позиции Сил обороны четырежды. Бои велись у Глушковки и Стельмаховки.
На Лиманском направлении с начала суток российская армия совершила 12 наступательных действий. ВСУ уже отбили половину штурмов, шесть боев продолжаются.
На Северском направлении ВС РФ атаковали позиции Сил обороны вблизи Федоровки. Один штурм отражен.
На Краматорском направлении зафиксированы пять наступательных действий русской армии. Четыре из них уже отражены, продолжается одно боестолкновение.
На Торецком направлении совершено 13 атак, некоторые из них происходили при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации. По состоянию на 16:00 продолжалось семь боев.
На Покровском направлении ВСУ уже отразили 18 атак с начала суток. Российские войска хотели продвинуться в районах Воздвиженки, Гродовки, Орловки, Мариновки, но были отброшены.
На Кураховском направлении зафиксировано 12 штурмов. Восемь боев закончились без успеха для врага, четыре столкновения продолжались на 16:00.
На Времивском направлении российская армия пыталась четыре раза продвинуться. ВСУ отразили атаки вблизи Угледара и Павловки. Один бой продолжается.
На Ореховском направлении зафиксировано одно сражение у Новоандреевки. Продвижение врага не допущено.
На Приднепровском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения. Без удачи для врага.
Потери армии РФ в войне против Украины
На 23 сентября Силы обороны уничтожили 643 750 российских захватчиков. Из них 1330 ликвидированных военнослужащих ВС РФ в сутки.
Силы обороны уничтожили столько вражеской техники:
танков — 8784 (+16);
боевых бронированных машин — 17 252 (+30);
артиллерийских систем — 18 414 (+81);
РСЗО — 1 197 (+2);
средств ПВО — 949;
самолетов — 369;
вертолетов — 328;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 699 (+71);
крылатых ракет — 2595;
кораблей/катеров — 28;
подводных лодок — 1;
автомобильной техники и автоцистерн — 25 102 (+79);
специальной техники — 3 145 (+1).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-