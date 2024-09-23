ВСУ отразили 18 атак на Покровском направлении с начала суток

Российская армия продолжает обстреливать пограничные районы Черниговской и Сумской области. Пострадали более десяти населенных пунктов.

Сегодня российская авиация сбросила три КАБа на территорию Курской области России. Били оккупанты по Курщине также из РСЗО и ствольной артиллерии.

Общее количество российских штурмов на территории Украины уже достигло 89 с начала суток. Актуальная ситуация на фронте согласно данным Генштаба на 16:00 23 сентября:

На Харьковском направлении российская армия пыталась продвинуться вблизи Липцев. Зафиксирована одна попытка штурма, без успеха для оккупационных войск.

На Купянском направлении ВС РФ атаковали позиции Сил обороны четырежды. Бои велись у Глушковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении с начала суток российская армия совершила 12 наступательных действий. ВСУ уже отбили половину штурмов, шесть боев продолжаются.

На Северском направлении ВС РФ атаковали позиции Сил обороны вблизи Федоровки. Один штурм отражен.

На Краматорском направлении зафиксированы пять наступательных действий русской армии. Четыре из них уже отражены, продолжается одно боестолкновение.