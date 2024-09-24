ВСУ уничтожили 1400 окупантов РФ, 16 танков и более 60 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 643 750 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили 1400 солдат РФ, 16 танков и более 60 артиллерийских систем.
- С начала вторжения общее количество потерь российской армии составляет 643 750 военных.
- Силы обороны продолжают успешно отражать атаки противника на различных направлениях фронта.
- За последние сутки зафиксировано 143 боевых столкновения, включая оборону на Лиманском, Торецком, Покровском и Кураховском направлениях.
- Украинские войска продолжают активное сопротивление противнику, предотвращая его попытки прорыва оборонительных рубежей.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1400 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 800 (+16) ед,
боевых бронированных машин — 17 292 (+40) ед,
артиллерийских систем — 18 475 (+61) ед,
РСЗО — 1 198 (+1) ед,
средств ПВО — 952 (+3) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 764 (+65) ед,
крылатых ракет — 2 595 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 25 175 (+73) ед,
специальной техники — 3 155 (+10) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновений.
На Лиманском направлении наши войска отражали 19 атак противника в районах Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Макеевки, Дибровы, Торского и Дроновки.
При поддержке штурмовой авиации враг 15 раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Противник штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дачного, Торецкого и Нелиповки.
Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Украинской, где оккупанты 21 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-