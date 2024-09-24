ВСУ уничтожили 1400 окупантов РФ, 16 танков и более 60 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 1400 окупантов РФ, 16 танков и более 60 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 1400 окупантов РФ, 16 танков и более 60 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 643 750 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили 1400 солдат РФ, 16 танков и более 60 артиллерийских систем.
  • С начала вторжения общее количество потерь российской армии составляет 643 750 военных.
  • Силы обороны продолжают успешно отражать атаки противника на различных направлениях фронта.
  • За последние сутки зафиксировано 143 боевых столкновения, включая оборону на Лиманском, Торецком, Покровском и Кураховском направлениях.
  • Украинские войска продолжают активное сопротивление противнику, предотвращая его попытки прорыва оборонительных рубежей.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1400 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8 800 (+16) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 292 (+40) ед,

  • артиллерийских систем — 18 475 (+61) ед,

  • РСЗО — 1 198 (+1) ед,

  • средств ПВО — 952 (+3) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 764 (+65) ед,

  • крылатых ракет — 2 595 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 25 175 (+73) ед,

  • специальной техники — 3 155 (+10) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновений.

  • На Лиманском направлении наши войска отражали 19 атак противника в районах Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Макеевки, Дибровы, Торского и Дроновки.

  • При поддержке штурмовой авиации враг 15 раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Противник штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дачного, Торецкого и Нелиповки.

На Покровском направлении произошло 30 атак противника. Враг пытался продвигаться в направлении Воздвиженки, Мариновки, Миролюбовки, Новоторецкого, Николаевки, Новогродовки, Журавки, Красного Яра и Зеленого Поля.

  • Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Украинской, где оккупанты 21 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

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