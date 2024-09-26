ЗСУ знищили 1400 солдатів РФ, 44 ББМ та понад 70 артсистем

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дій у бік населених пунктів Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Костянтинівки та Селідового. Майже половина ворожих атак відбулася у районі останнього. Також цей населений пункт піддався авіаудару керованими авіабомбами.