ЗСУ знищили 1400 солдатів РФ, 44 ББМ та понад 70 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 647 800 військових.
Головні тези:
- ЗСУ знищили 1400 солдатів РФ, 44 бойові броньовані машини та понад 70 артилерійських систем.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 647 800 військових.
- Протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень на різних напрямках фронту в Україні.
- На Куп’янському напрямку відбулося 10 штурмів противником наших позицій, на Лиманському - 21 атака, на Краматорському - 8 нападів.
- Сили оборони зупинили 54 штурмових дій на Покровському напрямку та відбили 25 атак на Курахівському напрямку.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1400 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8825 (+10) од.;
бойових броньованих машин — 17 348 (+44) од.;
артилерійських систем — 18 620 (+71) од.;
РСЗВ — 1199 од.;
засоби ППО — 959 (+7) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 946 (+67) од.;
крилатих ракет — 2599 (+4) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 25 353 (+105) од.;
спеціальної техніки — 3190 (+22) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 10 штурмів противником наших позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед неподалік семи різних населених пунктів. Основні зусилля прикладав у районах Греківки та Новолюбівки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів біля Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак біля Цукуриного, Гірника, Максимільянівки та Георгіївки.
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