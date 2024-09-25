Запеклі бої між ЗСУ та армією РФ точаться на Покровському напрямку

З початку доби 25 вересня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 88. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та атакують позиції наших захисників, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках.
Головні тези:
- З початку доби 25 вересня загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 88.
- На Покровському напрямку найгарячіше: точаться запеклі бої у районах Новоторецька, Лисівки та інших.
- ЗСУ відбили 33 спроби штурму українських позицій на цьому напрямку.
- На Харківському напрямку відбулися три бойові зіткнення, одна з атак росіян була в районі Вовчанська.
Актуальна інформація з різних напрямків фронту 25 вересня
Оперативна інформація станом на 16.00 25.09.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення. Наші війська відбили атаку росіян у районі Вовчанська. Два боєзіткнення поблизу Тихого досі тривають.
Три штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Лозової та Кругляківки на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки точиться бій.
На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Новосадового та Білогорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже сім боєзіткнень, з яких три тривають досі.
На Сіверському напрямку окупанти активно застосовують авіацію. Зазнав ударів КАБами Сіверськ, також Федорівка опинилася під ударами некерованих авіаційних ракет.
Тривають бої в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки на Краматорському напрямку, де противник намагається потіснити українських захисників.
На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації шість разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Щербинівки та Неліпівки.
Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Селідового та Костянтинівки — точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 33 спроби штурму українських позицій.
На Курахівському напрямку триває сім боєзіткнень в районах Цукуриного, Гірника та Георгіївки. Одинадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.
На Времівському напрямку було відбито чотири штурмові дії противника поблизу Вугледару та Водяного, чотири ворожі штурми продовжуються.
На Оріхівському напрямку три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями. Загарбники активно застосовують авіацію по районах населених пунктів Новоандріївка та Кам’янське.
На Придніпровському напрямку окупант завдав авіаційних ударів по Херсону та Бургунці, застосувавши авіабомби та некеровані авіаційні ракети.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу 24 вересня знищили 1 250 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8 815 (+15) од,
бойових броньованих машин — 17 304 (+12) од,
артилерійських систем — 18 549 (+74) од,
РСЗВ — 1 199 (+1) од,
засобів ППО — 952 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 879 (+115) од,
крилатих ракет — 2595 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 25 248 (+73) од,
спеціальної техніки — 3 168 (+13) од.
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