Упорные бои между ВСУ и армией РФ идут на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 16.00 25.09.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Харьковском направлении сегодня произошло три боевых столкновения. Наши войска отразили атаку россиян в районе Волчанска. Два боестолкновения вблизи Тихого до сих пор продолжаются.

Три штурмовых действия захватчиков отражены нашими воинами вблизи Лозовой и Кругляковки на Купянском направлении. Вблизи Синьковки идет бой.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Новосадового и Белогоровки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боестолкновений, из которых три продолжаются до сих пор.

На Северском направлении кафиры активно применяют авиацию. Подвергся ударам КАБами Северск, также Федоровка оказалась под ударами неуправляемых авиационных ракет.