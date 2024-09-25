Упорные бои между ВСУ и армией РФ идут на Покровском направлении

С начала суток 25 сентября общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 88. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и атакуют позиции наших защитников, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях.
Главные тезисы
- Продолжаются бои между ВСУ и армией РФ на Покровском направлении: отражено 33 попытки штурма украинских позиций.
- Бои также длятся на других направлениях, включая Харьковское и Кураховское.
- Украинским войскам требуется высокая боевая готовность и единство для отражения атак врага.
Актуальная информация по разным направлениям фронта 25 сентября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 25.09.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении сегодня произошло три боевых столкновения. Наши войска отразили атаку россиян в районе Волчанска. Два боестолкновения вблизи Тихого до сих пор продолжаются.
Три штурмовых действия захватчиков отражены нашими воинами вблизи Лозовой и Кругляковки на Купянском направлении. Вблизи Синьковки идет бой.
На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Новосадового и Белогоровки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боестолкновений, из которых три продолжаются до сих пор.
На Северском направлении кафиры активно применяют авиацию. Подвергся ударам КАБами Северск, также Федоровка оказалась под ударами неуправляемых авиационных ракет.
Продолжаются бои в районах Григоровки, Временного Яра и Клещиевки на Краматорском направлении, где противник пытается потеснить украинских защитников.
На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации шесть раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Щербиновки и Нелиповки.
Горячее всего на Покровском направлении. В районах Новоторецка, Лисовки, Новогродовки, Селидового и Константиновки — идут ожесточенные бои. Сейчас враг предпринял 33 попытки штурма украинских позиций.
На Кураховском направлении продолжается семь боестолкновений в районах Цукуриного, Горняка и Георгиевки. Одиннадцать вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками.
На Времиевском направлении были отражены четыре штурмовых действия противника вблизи Угледара и Водяного, четыре вражеских штурма продолжаются.
На Ореховском направлении три безуспешных атаки врага отбиты нашими защитниками. Захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Новоандреевка и Каменское.
На Приднепровском направлении оккупанты нанесли авиационные удары по Херсону и Бургунке, применив авиабомбы и неуправляемые авиационные ракеты.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки 24 сентября уничтожили 1250 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 815 (+15) ед,
боевых бронированных машин — 17 304 (+12) ед,
артиллерийских систем — 18 549 (+74) ед,
РСЗО — 1 199 (+1) ед,
средств ПВО — 952 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 879 (+115) ед,
крылатых ракет — 2595 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 25 248 (+73) ед,
специальной техники — 3 168 (+13) ед.
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