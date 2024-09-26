ВСУ уничтожили 1400 солдат РФ, 44 ББМ и более 70 артсистем

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1400 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений.

На Купянском направлении в сутки произошло 10 штурмов противником наших позиций возле Петропавловки, Синковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.

На лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от семи разных населенных пунктов. Основные усилия прилагал в районах Грековки и Новолюбовки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз возле Григоровки, Временного Яра и Клещиевки.