ВСУ уничтожили 1400 солдат РФ, 44 ББМ и более 70 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 1400 солдат РФ, 44 ББМ и более 70 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 1400 солдат РФ, 44 ББМ и более 70 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 647,8 тысяч военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные ликвидировали 1400 солдат РФ, 44 ББМ и более 70 артиллерийских систем в ходе конфликта.
  • Потери российской армии с начала вторжения на Украину превысили 647 тысяч военных, включая различные виды техники.
  • Ситуация на фронте характеризуется боевыми столкновениями и атаками противника по различным направлениям, включая попытки продвижения и штурмов.
  • На различных направлениях фронта зафиксированы десятки столкновений, включая атаки на населенные пункты и позиции украинских защитников.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1400 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8825 (+10) ед;

  • боевых бронированных машин — 17 348 (+44) ед;

  • артиллерийских систем — 18 620 (+71) ед;

  • РСЗО — 1199 ед.;

  • средства ПВО — 959 (+7) ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 946 (+67) ед;

  • крылатых ракет — 2599 (+4) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 25 353 (+105) ед;

  • специальной техники — 3190 (+22) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло 10 штурмов противником наших позиций возле Петропавловки, Синковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.

  • На лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от семи разных населенных пунктов. Основные усилия прилагал в районах Грековки и Новолюбовки.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз возле Григоровки, Временного Яра и Клещиевки.

  • На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил десять атак неподалеку от Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действий в сторону населенных пунктов Новоторецкая, Лисовка, Новогродовка, Гродовка, Константиновка и Селидово. Почти половина вражеских атак произошла в районе последнего. Также этот населенный пункт подвергся авиаудару управляемыми авиабомбами.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак возле Цукуриного, Горняка, Максимилиановки и Георгиевки.

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