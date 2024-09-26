ВСУ уничтожили 1400 солдат РФ, 44 ББМ и более 70 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 647,8 тысяч военных.
Главные тезисы
- Украинские военные ликвидировали 1400 солдат РФ, 44 ББМ и более 70 артиллерийских систем в ходе конфликта.
- Потери российской армии с начала вторжения на Украину превысили 647 тысяч военных, включая различные виды техники.
- Ситуация на фронте характеризуется боевыми столкновениями и атаками противника по различным направлениям, включая попытки продвижения и штурмов.
- На различных направлениях фронта зафиксированы десятки столкновений, включая атаки на населенные пункты и позиции украинских защитников.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1400 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8825 (+10) ед;
боевых бронированных машин — 17 348 (+44) ед;
артиллерийских систем — 18 620 (+71) ед;
РСЗО — 1199 ед.;
средства ПВО — 959 (+7) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 946 (+67) ед;
крылатых ракет — 2599 (+4) ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 25 353 (+105) ед;
специальной техники — 3190 (+22) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений.
На Купянском направлении в сутки произошло 10 штурмов противником наших позиций возле Петропавловки, Синковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.
На лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от семи разных населенных пунктов. Основные усилия прилагал в районах Грековки и Новолюбовки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз возле Григоровки, Временного Яра и Клещиевки.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил десять атак неподалеку от Торецка, Щербиновки и Нелиповки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак возле Цукуриного, Горняка, Максимилиановки и Георгиевки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-