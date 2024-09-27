За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові відбили 187 атак злочинної армії РФ, найбільше у напрямку Курахового та Покровська на Донеччині.

Що відомо про ситуацію на фронті

На Харківщині відбулось три боєзіткнення поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська.

У напрямку Куп’янська точилось 20 боїв. Сили оборони відбили штурмові дії ворога неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог атакував 15 разів біля Греківки, Невського, Новосадового та Торського.

У напрямку Сіверська відбулось чотири бої у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного.

У напрямку Краматорська Сили оборони відбили 10 штурмових дій неподалік Міньківки, Григорівки та Білої Гори.

У напрямку Торецька точилося 18 боїв, зокрема, біля Торецька, Щербинівки та Леонідівки.

У напрямку Покровська відбито 42 атаки. Найбільша концентрація атак була біля Селидового та Маринівки.

У напрямку Курахового Сили оборонили зупинили 36 атак противника поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки й не тільки.

Російські загарбники здійснили п’ять наступальних дій біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки.

У Запорізькій області відбулося три боєзіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Роботиного.

На лівобережжі Дніпра на Херсонщині окупанти також зазнали поразки, двічі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів.

Що відомо про загальні та поточні ворожі втрати

особового складу — близько 649 тис 170 (+1 тис 370) осіб ліквідовано;

танків — 8 тис 846 (+21) од.;

бойових броньованих машин — 17 тис 396 (+48) од.;

артилерійських систем — 18 тис 678 (+58) од.;

РСЗВ — 1 тис 199 од.;

засоби ППО — 961 (+2) од.;

літаків — 369 од.;

гелікоптерів — 328 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 тис 31 (+85) од.;

крилатих ракет — 2 тис 608 од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 25 тис 411 (+58) од.;

спеціальної техніки — 3 тис 192 (+2) од.