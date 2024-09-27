Атака России на Одесскую область — погибли три пожилых человека

Утром 27 сентября российские захватчики совершили новую атаку на Одесскую область. Под удар вражеских дронов попал Измаил, где погибли три человека и еще 11 гражданских пострадали.

Атака дронов на Одесскую область 27 сентября — что известно

О ситуации в области рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

По его словам, страна-агрессорка Россия снова прибегла к масштабному террору Измаила. Солдаты РФ запустили ударные дроны по югу Одесской области.

Работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно. К сожалению, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 11 человек, среди которых один ребенок, — сообщил Олег Кипер. Поделиться

Фото: facebook.com/p/Олег-Кипер

Кроме того, указано, что российские оккупанты повредили частные и многоквартирные дома, дворовые сооружения, здания, автомобили.

На фоне атаки дронов вспыхнули несколько пожаров, которые удалось быстро потушить.

Правоохранители фиксируют последствия террористического акта россиян. Людям оказывабт всю необходимую помощь.

Фото: facebook.com/p/Олег-Кипер

Россия снова атакует разные регионы Украины

После полуночи 27 сентября в Днепре, Запорожье и Одессе прогремели громкие взрывы.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударных беспилотников в Днепропетровской области и возможной работе ПВО.

Впоследствии также стало известно, что возле Днепра заметили проводивший доразведку разведывательный БПЛА российских оккупантов.

Кроме того, в Запорожской области украинские защитники объявляли угрозу применения баллистики.

В Одесской области также были зафиксированы ударные БПЛА на западе у границы, они летели в направлении Тирасполя в Молдове.