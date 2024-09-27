Атака России на Одесскую область — погибли три пожилых человека

Утром 27 сентября российские захватчики совершили новую атаку на Одесскую область. Под удар вражеских дронов попал Измаил, где погибли три человека и еще 11 гражданских пострадали.
Главные тезисы
- Одесская область снова стала мишенью для атак российских захватчиков.
- В Измаиле есть жертвы после нового воздушного нападения РФ.
- Российские оккупанты также повредили частные дома, автомобили и здания.
Атака дронов на Одесскую область 27 сентября — что известно
О ситуации в области рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер.
По его словам, страна-агрессорка Россия снова прибегла к масштабному террору Измаила. Солдаты РФ запустили ударные дроны по югу Одесской области.
Кроме того, указано, что российские оккупанты повредили частные и многоквартирные дома, дворовые сооружения, здания, автомобили.
На фоне атаки дронов вспыхнули несколько пожаров, которые удалось быстро потушить.
Правоохранители фиксируют последствия террористического акта россиян. Людям оказывабт всю необходимую помощь.
Россия снова атакует разные регионы Украины
После полуночи 27 сентября в Днепре, Запорожье и Одессе прогремели громкие взрывы.
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударных беспилотников в Днепропетровской области и возможной работе ПВО.
Впоследствии также стало известно, что возле Днепра заметили проводивший доразведку разведывательный БПЛА российских оккупантов.
Кроме того, в Запорожской области украинские защитники объявляли угрозу применения баллистики.
В Одесской области также были зафиксированы ударные БПЛА на западе у границы, они летели в направлении Тирасполя в Молдове.
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