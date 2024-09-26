Удар РФ по Харькову 24 сентября. В больнице от ранений умер еще один человек

В Харькове возросло число погибших в результате ракетной атаки РФ 24 сентября. В больнице скончалась 72-летняя женщина.

В Харькове уже 5 погибших из-за обстрела российской армии

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в реанимации скончалась 72-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения от российского удара по Харькову 24 сентября.

Всего в результате вражеского удара в тот день погибли уже пять человек.

Россия атаковала авиабомбой Харьков 24 сентября

24 сентября оккупанты выпустили по жилым районам Харькова восемь авиабомб ФАБ-500, попали в жилые дома в Киевском и Салтовском районах.

По данным ОВА, в настоящее время в больнице находятся 12 раненых, из них 4 в тяжелом состоянии. Всего в результате атаки пострадали 36 человек.

Глава ОВА Синегубов 25 сентября сообщил, что количество погибших в результате российской атаки выросло до 4, из-под завалов дома в Киевском районе деблокировали тело женщины.

По данным Харьковской ОВ, в больнице находились 12 раненых, из них 4 в тяжелом состоянии. Всего в результате атаки пострадали 36 человек.

Напомним, в результате удара преступной армии РФ по городу вечером 21 сентября было существенно повреждено 18 жилых многоэтажных домов. Два человека из пострадавших оказались в тяжелом состоянии.

Мэр города Игорь Терехов отметил, что одна из многоэтажек во время вражеской атаки получила очень серьезные повреждения, что привело к смещению самой конструкции здания.