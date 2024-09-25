Удар РФ по Харькову 24 сентября. Число погибших возросло до 4 человек

В Харькове из-под завалов дома в Киевском районе деблокировали тело женщины. Таким образом, число погибших в результате атаки РФ возросло до 4 человек.

В Харькове возросло количество жертв в результате удара РФ 24 сентября

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, спасатели обнаружили под завалами девятиэтажного жилого дома в Киевском районе Харькова, куда 24 сентября попал ФАБ-500 из УМПК, тело погибшей женщины.

Отмечается, что число погибших в результате авиаударов РФ по Харькову увеличилось до четырех человек.

Россия атаковала авиабомбой Харьков 24 сентября

24 сентября оккупанты выпустили по жилым районам Харькова восемь авиабомб ФАБ-500, попали в жилые дома в Киевском и Салтовском районах.

По данным ОВА, в настоящее время в больнице находятся 12 раненых, из них 4 в тяжелом состоянии. Всего в результате атаки пострадали 36 человек.

Ранее спасатели сообщали, что под завалами дома в Киевском районе может находиться тело еще одной погибшей.