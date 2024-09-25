Удар РФ по Харькову 24 сентября. Число погибших возросло до 4 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Харькову 24 сентября. Число погибших возросло до 4 человек

Игорь Терехов
Удар РФ по Харькову 24 сентября. Число погибших возросло до 4 человек
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В Харькове из-под завалов дома в Киевском районе деблокировали тело женщины. Таким образом, число погибших в результате атаки РФ возросло до 4 человек.

Главные тезисы

  • Число погибших в результате авиаударов РФ по Харькову увеличилось до 4 человек
  • Российская армия атаковала город выпуском авиабомб по жилым районам
  • 12 человек находятся в больнице, 4 из них в тяжелом состоянии из-за удара РФ по Харькову
  • В результате удара 21 сентября по Харькову было повреждено 18 жилых многоэтажных домов

В Харькове возросло количество жертв в результате удара РФ 24 сентября

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, спасатели обнаружили под завалами девятиэтажного жилого дома в Киевском районе Харькова, куда 24 сентября попал ФАБ-500 из УМПК, тело погибшей женщины.

Отмечается, что число погибших в результате авиаударов РФ по Харькову увеличилось до четырех человек.

Россия атаковала авиабомбой Харьков 24 сентября

24 сентября оккупанты выпустили по жилым районам Харькова восемь авиабомб ФАБ-500, попали в жилые дома в Киевском и Салтовском районах.

По данным ОВА, в настоящее время в больнице находятся 12 раненых, из них 4 в тяжелом состоянии. Всего в результате атаки пострадали 36 человек.

Ранее спасатели сообщали, что под завалами дома в Киевском районе может находиться тело еще одной погибшей.

Напомним, в результате удара преступной армии РФ по городу вечером 21 сентября было существенно повреждено 18 жилых многоэтажных домов. Два человека из пострадавших оказались в тяжелом состоянии. Терехов отметил, что одна из многоэтажек во время вражеской атаки получила очень серьезные повреждения, что привело к смещению самой конструкции здания.

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