Удар РФ по Харькову 24 сентября. Число погибших возросло до 4 человек

В Харькове из-под завалов дома в Киевском районе деблокировали тело женщины. Таким образом, число погибших в результате атаки РФ возросло до 4 человек.
Главные тезисы
- Число погибших в результате авиаударов РФ по Харькову увеличилось до 4 человек
- Российская армия атаковала город выпуском авиабомб по жилым районам
- 12 человек находятся в больнице, 4 из них в тяжелом состоянии из-за удара РФ по Харькову
- В результате удара 21 сентября по Харькову было повреждено 18 жилых многоэтажных домов
В Харькове возросло количество жертв в результате удара РФ 24 сентября
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, спасатели обнаружили под завалами девятиэтажного жилого дома в Киевском районе Харькова, куда 24 сентября попал ФАБ-500 из УМПК, тело погибшей женщины.
Отмечается, что число погибших в результате авиаударов РФ по Харькову увеличилось до четырех человек.
Россия атаковала авиабомбой Харьков 24 сентября
24 сентября оккупанты выпустили по жилым районам Харькова восемь авиабомб ФАБ-500, попали в жилые дома в Киевском и Салтовском районах.
По данным ОВА, в настоящее время в больнице находятся 12 раненых, из них 4 в тяжелом состоянии. Всего в результате атаки пострадали 36 человек.
Ранее спасатели сообщали, что под завалами дома в Киевском районе может находиться тело еще одной погибшей.
Напомним, в результате удара преступной армии РФ по городу вечером 21 сентября было существенно повреждено 18 жилых многоэтажных домов. Два человека из пострадавших оказались в тяжелом состоянии. Терехов отметил, что одна из многоэтажек во время вражеской атаки получила очень серьезные повреждения, что привело к смещению самой конструкции здания.
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