Удар РФ по Харкову 24 вересня. Кількість загиблих зросла до 4 людей

У Харкові з під завалів будинку в Київському районі деблокували тіло жінки. Таким чином кількість загиблих внаслідок атаки РФ зросла до 4 людей.

У Харкові зросла кількість жертв внаслідок удару РФ 24 вересня

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, рятувальники знайшли під завалами девʼятиповерхового житлового будинку у Київському районі Харкова, куди 24 вересня влучив ФАБ-500 з УМПК, тіло загиблої жінки.

Зазначається, що кількість загиблих внаслідок авіаударів РФ по Харкову збільшилась до чотирьох людей.

Росія атакувала авіабомбою Харків 24 вересня

24 вересня окупанти випустили по житлових районах Харкова вісім авіабомб ФАБ-500, влучили у житлові будинки в Київському та Салтівському районах.

За даними ОВА наразі в лікарні перебувають 12 поранених, з них 4 у важкому стані. Всього в результаті атаки постраждало 36 людей.

Раніше рятувальники повідомляли, що під завалами будинку в Київському районі може перебувати тіло ще однієї загиблої.