Удар РФ по Харкову 24 вересня. Кількість загиблих зросла до 4 людей

У Харкові з під завалів будинку в Київському районі деблокували тіло жінки. Таким чином кількість загиблих внаслідок атаки РФ зросла до 4 людей.
Головні тези:
- Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Харкову 24 вересня зросла до 4 людей, серед них жінка, чиє тіло було деблоковане під завалами будинку.
- У результаті авіаударів окупантів по житлових районах Харкова постраждало 36 людей, з 12 пораненими, включаючи 4 людей у важкому стані.
- Один з житлових будинків отримав серйозні ушкодження та зміщення конструкції внаслідок ворожої атаки, що призвело до пошкодження 18 будинків загалом.
- Російська федерація атакує Харків авіаударами, що створює велику загрозу жителям міста та призводить до трагічних наслідків.
У Харкові зросла кількість жертв внаслідок удару РФ 24 вересня
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, рятувальники знайшли під завалами девʼятиповерхового житлового будинку у Київському районі Харкова, куди 24 вересня влучив ФАБ-500 з УМПК, тіло загиблої жінки.
Зазначається, що кількість загиблих внаслідок авіаударів РФ по Харкову збільшилась до чотирьох людей.
Росія атакувала авіабомбою Харків 24 вересня
24 вересня окупанти випустили по житлових районах Харкова вісім авіабомб ФАБ-500, влучили у житлові будинки в Київському та Салтівському районах.
За даними ОВА наразі в лікарні перебувають 12 поранених, з них 4 у важкому стані. Всього в результаті атаки постраждало 36 людей.
Раніше рятувальники повідомляли, що під завалами будинку в Київському районі може перебувати тіло ще однієї загиблої.
Нагадаємо, внаслідок удару злочинної армії РФ по місту ввечері 21 вересня, було суттєво пошкоджено 18 житлових багатоповерхових будинків. Двоє людей з постраждалих опинились у важкому стані. Терехов зазначив, що одна з багатоповерхівок під час ворожої атаки отримала дуже серйозні ушкодження, що призвело до зміщення самої конструкції будівлі.
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