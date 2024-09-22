За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок удару злочинної армії РФ по місту ввечері 21 вересня, було суттєво пошкоджено 18 житлових багатоповерхових будинків. Двоє людей з числа постраждалих перебувають у важкому стані.
Головні тези:
- У результаті удару армії РФ по Харкову пошкоджено 18 житлових будинків, двоє людей з числа постраждалих перебувають у важкому стані.
- Частина постраждалих будинків вже відновили постачання електроенергії та води завдяки роботі комунальних служб та волонтерів.
- Внаслідок ворожої атаки у Харкові багато людей звернулися до лікарів, з них троє дітей. Постраждавших, чиє житло було серйозно ушкоджено, розміщено у гуртожитках, волонтери надають допомогу в наборах продуктів та речей.
- Мер Харкова закликав містян не ігнорувати сигнали повітряних тривог через зростаючу динаміку обстрілів у місті.
- За останньою інформацією, після удару РФ по Харкову, 21 людина звернулася за медичною допомогою, включаючи трьох дітей.
Що відомо про наслідки удару російських окупантів по Харкову
Терехов зазначив, що одна з багатоповерхівок під час ворожої атаки отримала дуже серйозні ушкодження, що призвело до зміщення самої конструкції будівлі.
Мер міста підкреслив, що роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки все ще тривають.
У частині постраждалих будинків вже відновлено постачання електроенергії та води.
Що відомо про постраждалих внаслідок атаки РФ по Харкову
За його словами, внаслідок ворожої атаки велика кількість постраждалих звернулась до лікарів по медичну допомогу.
Відомо, що двоє постраждалих перебувають у дуже важкому стані.
Окрім цього мер Харкова зазначив, що людей, житло яких було серйозно пошкоджено або знищено, наразі розміщують у гуртожитках.
Зокрема, волонтери надають постраждалим продуктові набори та речі.
Крім того, мер Харкова наголосив, що динаміка обстрілів зросла. Тому він закликав людей не ігнорувати сигнали повітряних тривог.
За останньою інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару РФ по Харкову за медичною допомогою звернулися 21 людина, які постраждали. З них троє дітей.
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