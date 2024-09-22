За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок удару злочинної армії РФ по місту ввечері 21 вересня, було суттєво пошкоджено 18 житлових багатоповерхових будинків. Двоє людей з числа постраждалих перебувають у важкому стані.

Що відомо про наслідки удару російських окупантів по Харкову

Терехов зазначив, що одна з багатоповерхівок під час ворожої атаки отримала дуже серйозні ушкодження, що призвело до зміщення самої конструкції будівлі.

Мер міста підкреслив, що роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки все ще тривають.

Наслідки атаки РФ по Харкову

У частині постраждалих будинків вже відновлено постачання електроенергії та води.

Комунальні служби та волонтери активно працюють над усуненням наслідків обстрілу. Зокрема, вони закривають віконні контури. Перевіряємо комунікації. Вже дали воду та світло в деякі будинки. Будемо все відновлювати, — зазначив Терехов. Поширити

Що відомо про постраждалих внаслідок атаки РФ по Харкову

За його словами, внаслідок ворожої атаки велика кількість постраждалих звернулась до лікарів по медичну допомогу.

Відомо, що двоє постраждалих перебувають у дуже важкому стані.

Окрім цього мер Харкова зазначив, що людей, житло яких було серйозно пошкоджено або знищено, наразі розміщують у гуртожитках.

Зокрема, волонтери надають постраждалим продуктові набори та речі.

Крім того, мер Харкова наголосив, що динаміка обстрілів зросла. Тому він закликав людей не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

Харків потерпає від ворожих атак і вдень, і вночі. Тому звертаюся до містян з проханням не нехтувати сигналами повітряних тривог, — наголошує Терехов. Поширити