Армия РФ повредила 18 многоэтажек в Харькове во время удара накануне
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ повредила 18 многоэтажек в Харькове во время удара накануне

Атака армии РФ на Харьков
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в результате удара преступной армии РФ по городу вечером 21 сентября было существенно повреждено 18 жилых многоэтажных домов. Два человека из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Главные тезисы

  • Армия РФ нанесла удар по Харькову, повредив 18 жилых домов и приведя к серьезным последствиям для горожан.
  • По информации мэра Харькова, более 20 человек обратились за медицинской помощью, в том числе трое детей.
  • Коммунальные службы и волонтеры оказывают помощь пострадавшим, восстанавливая электроэнергию, водоснабжение и обеспечивая необходимыми товарами.
  • Мэр города обращается к жителям с просьбой не игнорировать сигналы воздушных тревог из-за увеличения обстрелов в городе.
  • Последствия удара РФ по Харькову носят серьезный характер, требуют активных мер по ликвидации последствий и помощи пострадавшим от волонтеров и горожан.

Что известно о последствиях удара российских оккупантов по Харькову

Терехов отметил, что одна из многоэтажек во время вражеской атаки получила очень серьезные повреждения, что привело к смещению самой конструкции здания.

Мэр города подчеркнул, что работы по ликвидации последствий вражеской атаки все еще продолжаются.

Атака армии РФ по Харькову повредила 14 жилых многоэтажек
Последствия атаки РФ по Харькову

В части пострадавших домов уже возобновлены поставки электроэнергии и воды.

Коммунальные службы и волонтеры активно работают над устранением последствий обстрелов. В частности, они закрывают оконные контуры. Проверяем коммуникации. Уже дали воду и свет в некоторые дома. Будем все восстанавливать, — отметил Терехов.

Что известно о пострадавших в результате атаки РФ по Харькову

По его словам, в результате вражеской атаки большое количество пострадавших обратилось к врачам за медицинской помощью.

Известно, что двое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.

Кроме этого, мэр Харькова отметил, что людей, жилье которых было серьезно повреждено или уничтожено, сейчас размещают в общежитиях.

В частности, волонтеры предоставляют пострадавшим продуктовые наборы и вещи.

Кроме того, мэр Харькова отметил, что динамика обстрелов выросла. Потому он призвал людей не игнорировать сигналы воздушных тревог.

Харьков страдает от вражеских атак и днем, и ночью. Поэтому обращаюсь к горожанам с просьбой не пренебрегать сигналами воздушных тревог, — подчеркивает Терехов.

По последней информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара РФ по Харькову за медицинской помощью обратились 21 пострадавший человек. Из них трое детей.

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