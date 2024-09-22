По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в результате удара преступной армии РФ по городу вечером 21 сентября было существенно повреждено 18 жилых многоэтажных домов. Два человека из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Что известно о последствиях удара российских оккупантов по Харькову

Терехов отметил, что одна из многоэтажек во время вражеской атаки получила очень серьезные повреждения, что привело к смещению самой конструкции здания.

Мэр города подчеркнул, что работы по ликвидации последствий вражеской атаки все еще продолжаются.

Последствия атаки РФ по Харькову

В части пострадавших домов уже возобновлены поставки электроэнергии и воды.

Коммунальные службы и волонтеры активно работают над устранением последствий обстрелов. В частности, они закрывают оконные контуры. Проверяем коммуникации. Уже дали воду и свет в некоторые дома. Будем все восстанавливать, — отметил Терехов. Поделиться

Что известно о пострадавших в результате атаки РФ по Харькову

По его словам, в результате вражеской атаки большое количество пострадавших обратилось к врачам за медицинской помощью.

Известно, что двое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.

Кроме этого, мэр Харькова отметил, что людей, жилье которых было серьезно повреждено или уничтожено, сейчас размещают в общежитиях.

В частности, волонтеры предоставляют пострадавшим продуктовые наборы и вещи.

Кроме того, мэр Харькова отметил, что динамика обстрелов выросла. Потому он призвал людей не игнорировать сигналы воздушных тревог.

Харьков страдает от вражеских атак и днем, и ночью. Поэтому обращаюсь к горожанам с просьбой не пренебрегать сигналами воздушных тревог, — подчеркивает Терехов. Поделиться