По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в результате удара преступной армии РФ по городу вечером 21 сентября было существенно повреждено 18 жилых многоэтажных домов. Два человека из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Главные тезисы
- Армия РФ нанесла удар по Харькову, повредив 18 жилых домов и приведя к серьезным последствиям для горожан.
- По информации мэра Харькова, более 20 человек обратились за медицинской помощью, в том числе трое детей.
- Коммунальные службы и волонтеры оказывают помощь пострадавшим, восстанавливая электроэнергию, водоснабжение и обеспечивая необходимыми товарами.
- Мэр города обращается к жителям с просьбой не игнорировать сигналы воздушных тревог из-за увеличения обстрелов в городе.
- Последствия удара РФ по Харькову носят серьезный характер, требуют активных мер по ликвидации последствий и помощи пострадавшим от волонтеров и горожан.
Что известно о последствиях удара российских оккупантов по Харькову
Терехов отметил, что одна из многоэтажек во время вражеской атаки получила очень серьезные повреждения, что привело к смещению самой конструкции здания.
Мэр города подчеркнул, что работы по ликвидации последствий вражеской атаки все еще продолжаются.
В части пострадавших домов уже возобновлены поставки электроэнергии и воды.
Что известно о пострадавших в результате атаки РФ по Харькову
По его словам, в результате вражеской атаки большое количество пострадавших обратилось к врачам за медицинской помощью.
Известно, что двое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.
Кроме этого, мэр Харькова отметил, что людей, жилье которых было серьезно повреждено или уничтожено, сейчас размещают в общежитиях.
В частности, волонтеры предоставляют пострадавшим продуктовые наборы и вещи.
Кроме того, мэр Харькова отметил, что динамика обстрелов выросла. Потому он призвал людей не игнорировать сигналы воздушных тревог.
По последней информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара РФ по Харькову за медицинской помощью обратились 21 пострадавший человек. Из них трое детей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-