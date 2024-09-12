Удар РФ по Боровой в Харьковской области. Число погибших и раненых увеличилось

В результате российских обстрелов Боровой на Харьковщине 12 сентября погибли три человека, девять получили ранения.

Удар РФ по Боровой: количество пострадавших увеличилось

По состоянию на 19:20 количество раненых увеличилось до 9. За медицинской помощью обратились еще два человека.

По информации прокуратуры, погибшему мужчине было 76 лет, погибшей женщине — 55.

Под ударом была исключительно гражданская инфраструктура: в поселке повреждены частные дома, хозяйственные постройки, магазины.

По предварительным данным, войска РФ ударили по населенному пункту из РСЗО "Торнадо-С”. Поделиться

Впоследствии в прокуратуре сообщили, что стало известно о ранении еще одного человека — 56-летнего мирного жителя.

К сожалению, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Таким образом, по состоянию на 22:00 в результате российских ударов в Боровой погибли три человека.

Что известно об обстреле армией РФ Харьковщины

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно, враг использовал кассетные боеприпасы, попавшие в жилой квартал.

В результате атаки погиб гражданский мужчина, также из-под завалов деблокировали тело женщины. Пока известно о 7 пострадавших.

Олег Синегубов отметил, что россияне применили тактику двойного удара.