Удар РФ по Боровой в Харьковской области. Число погибших и раненых увеличилось

В результате российских обстрелов Боровой на Харьковщине 12 сентября погибли три человека, девять получили ранения.
Главные тезисы
- В результате удара российских войск по поселку Боровая на Харьковщине погибли три человека, девять получили ранения.
- Гражданская инфраструктура поселка была серьезно повреждена в результате обстрелов с применением кассетных боеприпасов и тактики двойного удара.
- Глава Харьковской ОВА подчеркнул, что нападение российских войск привело к трагедии и серьезным последствиям для мирного населения.
- По предварительным данным, российские войска ударили по населенному пункту из РСЗО “Торнадо-С”, что привело к гибели и ранениям гражданских лиц.
- Установлен факт использования кассетных боеприпасов в ходе обстрела, что нанесло значительный ущерб жилым кварталам и магазинам в поселке.
Удар РФ по Боровой: количество пострадавших увеличилось
По состоянию на 19:20 количество раненых увеличилось до 9. За медицинской помощью обратились еще два человека.
По информации прокуратуры, погибшему мужчине было 76 лет, погибшей женщине — 55.
Под ударом была исключительно гражданская инфраструктура: в поселке повреждены частные дома, хозяйственные постройки, магазины.
Впоследствии в прокуратуре сообщили, что стало известно о ранении еще одного человека — 56-летнего мирного жителя.
К сожалению, от полученных травм мужчина скончался в больнице.
Таким образом, по состоянию на 22:00 в результате российских ударов в Боровой погибли три человека.
Что известно об обстреле армией РФ Харьковщины
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно, враг использовал кассетные боеприпасы, попавшие в жилой квартал.
В результате атаки погиб гражданский мужчина, также из-под завалов деблокировали тело женщины. Пока известно о 7 пострадавших.
Олег Синегубов отметил, что россияне применили тактику двойного удара.
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