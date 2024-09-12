Удар РФ по Боровой в Харьковской области. Число погибших и раненых увеличилось
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Боровой в Харьковской области. Число погибших и раненых увеличилось

Харьковская областная прокуратура
Боровая
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В результате российских обстрелов Боровой на Харьковщине 12 сентября погибли три человека, девять получили ранения.

Главные тезисы

  • В результате удара российских войск по поселку Боровая на Харьковщине погибли три человека, девять получили ранения.
  • Гражданская инфраструктура поселка была серьезно повреждена в результате обстрелов с применением кассетных боеприпасов и тактики двойного удара.
  • Глава Харьковской ОВА подчеркнул, что нападение российских войск привело к трагедии и серьезным последствиям для мирного населения.
  • По предварительным данным, российские войска ударили по населенному пункту из РСЗО “Торнадо-С”, что привело к гибели и ранениям гражданских лиц.
  • Установлен факт использования кассетных боеприпасов в ходе обстрела, что нанесло значительный ущерб жилым кварталам и магазинам в поселке.

Удар РФ по Боровой: количество пострадавших увеличилось

По состоянию на 19:20 количество раненых увеличилось до 9. За медицинской помощью обратились еще два человека.

По информации прокуратуры, погибшему мужчине было 76 лет, погибшей женщине — 55.

Под ударом была исключительно гражданская инфраструктура: в поселке повреждены частные дома, хозяйственные постройки, магазины.

По предварительным данным, войска РФ ударили по населенному пункту из РСЗО "Торнадо-С”.

Впоследствии в прокуратуре сообщили, что стало известно о ранении еще одного человека — 56-летнего мирного жителя.

К сожалению, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Таким образом, по состоянию на 22:00 в результате российских ударов в Боровой погибли три человека.

Что известно об обстреле армией РФ Харьковщины

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно, враг использовал кассетные боеприпасы, попавшие в жилой квартал.

В результате атаки погиб гражданский мужчина, также из-под завалов деблокировали тело женщины. Пока известно о 7 пострадавших.

Олег Синегубов отметил, что россияне применили тактику двойного удара.

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