Армия РФ обстреляла грузовики МККК в Донецкой области ― погибли трое украинцев

12 сентября Россия атаковала Веролюбовку в Донецкой области. Удар пришелся по машинам Международного комитета Красного Креста (МККК). Погибли трое штатных работников МККК, двое ранены.
Главные тезисы
- Армия РФ атаковала грузовики МККК в Донецкой области, приведя к гибели трех украинских гуманитарных работников.
- Украинский президент требует жесткой реакции мира на преступные действия России и призывает международное сообщество прекратить террор и насилие.
- Сотрудники Красного Креста были атакованы во время разгрузки помощи для местных жителей, что привело к двум раненым и троим погибшим.
- Правоохранительные органы начали расследование нарушения законов и обычаев войны, открыто производство по данному случаю.
- Российские захватчики продолжают совершать преступления в Донецкой области, нападая на гуманитарные миссии и мирных жителей, требуя реакции со стороны мирового сообщества.
Россия нанесла удар по грузовикам Красного Креста
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что в войне РФ против Украины все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь.
И если кто хочет слышать «обе стороны», то в России это воспринимают только как разрешение убивать дальше.
Мир должен реагировать жестко и принципиально. Нельзя оставаться безразличным — и странам, и международным организациям. Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мир.
Согласно данным Омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, все сотрудники находились в грузовике, которым перевозили гуманитарную помощь.
Офис генерального прокурора уточнил, что сотрудники Красного Креста прибыли в населенный пункт, чтобы выдать местным жителям топливные брикеты для обогрева домов. На момент обстрела они разгружали доставленную помощь.
У выживших диагностированы осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение, один из них находится в тяжелом состоянии.
Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. Идет досудебное расследование.
Из-под завалов гостиницы в Николаевке извлекли тела мужчин
Российские захватчики сбросили авиабомбы на гостиницу в Николаевке Донецкой области 7 сентября. По состоянию на 15:30 8 сентября известно о, по меньшей мере, двух погибших.
Как сообщают представители местных властей, в отеле на момент атаки находились харьковские зооволонтеры, приехавшие бесплатно стерилизовать и вакцинировать животных.
Впоследствии Донецкая областная прокуратура официально сообщила, что из-под завалов гостиницы удалось разблокировать тела двух мужчин.
Также сообщается, что российские оккупанты совершили атаку авиабомбами "ФАБ-250" с УМПК.
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