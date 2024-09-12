Армия РФ обстреляла грузовики МККК в Донецкой области ― погибли трое украинцев

12 сентября Россия атаковала Веролюбовку в Донецкой области. Удар пришелся по машинам Международного комитета Красного Креста (МККК). Погибли трое штатных работников МККК, двое ранены.

Россия нанесла удар по грузовикам Красного Креста

Еще одно российское преступление войны. Сегодня оккупант нанес удар по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста Донецкой области. Поделиться

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

На сегодня известно о двух раненых — им предоставляется вся необходимая помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом. Мои соболезнования родным и близким. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский заявил, что в войне РФ против Украины все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь.

И если кто хочет слышать «обе стороны», то в России это воспринимают только как разрешение убивать дальше.

Мир должен реагировать жестко и принципиально. Нельзя оставаться безразличным — и странам, и международным организациям. Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мир.

Согласно данным Омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, все сотрудники находились в грузовике, которым перевозили гуманитарную помощь.

Об обстреле уже известно, но МККК, так же как и МФКК — молчат! Никакой реакции, осуждения или выражения сострадания! Таким образом, это молчание лишь прикрывает преступную политику РФ. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

Он подчеркнул, что МККК «должно официально и публично признать» нарушение Россией норм Женевских конвенций. Поделиться

Офис генерального прокурора уточнил, что сотрудники Красного Креста прибыли в населенный пункт, чтобы выдать местным жителям топливные брикеты для обогрева домов. На момент обстрела они разгружали доставленную помощь.

У выживших диагностированы осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение, один из них находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. Идет досудебное расследование.

Из-под завалов гостиницы в Николаевке извлекли тела мужчин

Российские захватчики сбросили авиабомбы на гостиницу в Николаевке Донецкой области 7 сентября. По состоянию на 15:30 8 сентября известно о, по меньшей мере, двух погибших.

Как сообщают представители местных властей, в отеле на момент атаки находились харьковские зооволонтеры, приехавшие бесплатно стерилизовать и вакцинировать животных.

Согласно предварительным данным, армия РФ нанесла удары несколькими КАБами. Поделиться

Впоследствии Донецкая областная прокуратура официально сообщила, что из-под завалов гостиницы удалось разблокировать тела двух мужчин.

Также сообщается, что российские оккупанты совершили атаку авиабомбами "ФАБ-250" с УМПК.